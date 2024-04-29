Аида Балаева вошла в совет директоров "Казтелерадио", "Казахфильма" и ГТОБ "Астана Опера"

Правительство Казахстана приняло постановление от 24 апреля 2024 года "О некоторых вопросах совета директоров АО "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета", сообщает Zakon.kz.

"Министерству культуры и информации РК совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК в установленном законодательством республики порядке обеспечить избрание министра культуры и информации РК Балаевой Аиды Галымовны в состав совета директоров акционерных обществ "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера"", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

На должность министр культуры и информации РК Аида Балаева была назначена 2 сентября 2023 года, переназначена 6 февраля 2024 года. Ранее также работала председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, секретарем Национального курултая при президенте РК, заместителем руководителя Администрации президента РК.