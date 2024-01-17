Балаева перечислила проблемы "Казахфильма"

Министр культуры и информации РК Аида Балаева подробно рассказала о проблемах легендарной киностудии страны – АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова, а также о развитии отечественной сферы киноиндустрии в целом, сообщает Zakon.kz.

Как отметила министр в видеоролике, который опубликовала в Instagram 17 января 2024 года, "к сожалению, в настоящее время киностудия имеет задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками и ряд других проблем финансового, административного, хозяйственно-инфраструктурного характера".

"Но самое главное – она законодательно лишена возможности выйти на самообеспечение и рентабельность. В 2019 году право на производство кино было законодательно передано центру развития кино. Это не просто лишило "Казахфильм" его прямых функций, а поставило его в один ряд с многочисленными частными студиями, подчинив общим конкурсным правилам, согласно которым киностудия имела право только на творческие расходы. Как результат, практика показала, что самые благие намерения не всегда дают ожидаемый результат. Безусловно, судьба "Казахфильма" – это судьба всей отечественной киноиндустрии". Аида Балаева

Поэтому, как отметила Аида Балаева, Министерством культуры и информации РК для решения вопроса принимается ряд конкретных мер:

Во-первых, повышается прозрачность и конкурентность конкурсов, а также эффективность работы комиссии, работающих на питчингах. Если ранее проекты заказывались государством, теперь мы объявили конкурс сценариев по тематическим направлениям. Кроме того, по каждому жанру заявки участников будут оценивать отдельные группы экспертов. Тогда как ранее все проекты оценивала одна группа.

Второй шаг – это планируемые нами поправки в закон о кино, которые вернут "Казахфильму" право вновь производить кинопродукцию, организовывать фестивали, осуществлять дубляж продукции.

В-третьих, решаются и инфраструктурные проблемы. В настоящее время формируются конкурсные процедуры на ремонт двух съемочных павильонов, идет поиск инвесторов, которые вложат финансовые средства в ремонт инфраструктуры и обновление инвентаря киностудии. Инвестор проведет комплексную работу по благоустройству, озеленению и облагораживанию зданий и территорий киностудии.

"Отдельно скажу о земельном участке, статус которого вызвал общественный резонанс. Участок находится в собственности государства, и никакие инсинуации в данном случае неуместны". Аида Балаева

Отрадно, как подчеркнула министр, "что проблемы "Казахфильма" не оставляют равнодушной нашу общественность".

"Мы прекрасно понимаем, что кино всегда было и остается одним из главных проводников идеологии. Поэтому министерство сделает все для того, что вернуть "Казахфильму" былую международную славу, и, конечно же, статус флагмана отечественной киноиндустрии", – резюмировала Аида Балаева.

28 июля 2023 года стало известно, что новым руководителем АО "Казахфильм" стал Азамат Сатыбалды.