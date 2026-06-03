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Право

Выплаты денежной компенсации жертвам массовых политических репрессий: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 09:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 29 мая 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что граждане, имеющие право на получение денежной компенсации, для назначения денежной компенсации представляют в уполномоченную организацию по выплате денежной компенсации по месту жительства:

  • документ, подтверждающий право на получение денежной компенсации (справка о реабилитации из органов прокуратуры или судебный акт, с указанием периода пребывания в местах, указанных в статье 22 Закона).

Дети жертв массовых политических репрессий дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте Правил, представляют свидетельство о рождении либо выписку из актовой записи о государственной регистрации рождения.

Помимо этого представляют следующие документы:

  • заявление по форме;
  • документ, удостоверяющий личность.

Документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в подлинниках и копиях для сверки в районные (городские) уполномоченные организации по выплате денежной компенсации.

При приеме заявления после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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