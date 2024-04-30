Строительство и приобретение жилья за счет бюджета: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 23 апреля внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что расчет затрат из республиканского бюджета за 1 кв. м строительства или приобретения жилья (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей определяется на основании укрупненного показателя стоимости строительства (УПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом, либо на основании средней стоимости 1 кв. м нового жилья по данным уполномоченного органа в области государственной статистики за последний имеющийся отчетный период, исходя из наименьшей стоимости.

Для финансирования из республиканского бюджета выделяется 70% от стоимости 1 кв. м строительства и приобретения жилья (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей), оставшаяся часть финансируется за счет средств местного бюджета. При этом для расчета целевого индикатора одной единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 кв. м.

Уточняется, что с 2024 года допускается приобретение жилья на первичном рынке, а также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями введенных в эксплуатацию не позднее двух лет.

Местные акиматы по согласованию с уполномоченными органами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, исполнения бюджета прогнозируют объем выпуска ГЦБ на финансирование строительства или приобретение жилья в соответствии с условиями протоколов совета по управлению Национальным фондом РК или на рыночных условиях, решений Национального банка, а также условий концепции.

Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет ГЦБ одного квадратного метра общей площади жилища (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства или приобретения жилья определяется в размере 80% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год. Остальная часть софинансируется из местного бюджета.

Распределение средств вне областных центров должно быть не менее 40% от общего объема приобретаемого жилья. При этом допускается приобретение жилья только на первичном рынке.

Вместе с тем правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок предоставления финансирования из средств АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение арендного жилища с правом приватизации.

Так, для обеспечения акиматов необходимым объемом коммунального жилищного фонда Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" за счет своих средств предоставляет через АО "Казахстанская жилищная компания" облигационные займы на приобретение арендного жилья.

При этом жилье должно быть не ниже IV класса комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Максимальная площадь – 80 кв. м с допустимым отклонением не более 5%.

Приобретение жилья с площадями, превышающими допустимое отклонение, при финансировании затрат на их приобретение осуществляется за счет средств местного бюджета.

При приобретении жилья акиматам необходимо планировать распределяемую площадь жилья в соответствии с нормами закона "О жилищных отношениях".

Приобретенное жилище с правом приватизации должно предоставляться в аренду очередникам из социально уязвимых слоев населения в порядке очередности.

При этом 20% и более от общего объема арендного жилища с правом приватизации предоставляется очередникам, определенным подпунктами 1, 6, 9 статьи 68 закона (ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи).

Уполномоченный орган определяет объемы финансирования и целевые индикаторы на основании заявок акиматов, которые на ежемесячной основе, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган и в компанию информацию об использовании средств.

В случае образования на счете МИО экономии целевых средств, по согласованию с уполномоченным органом, МИО вправе использовать данные средства на приобретение дополнительного объема жилья.

Приказ вводится в действие со дня подписания.