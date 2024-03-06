В Казахстане изменились правила приобретения жилья за счет государства

Приказом и.о. министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилье, сообщает Zakon.kz.

Так, пункт о выкупе очередниками кредитного жилья местных исполнительных органов изложен в новой редакции.

Говорится, что для выкупа очередниками кредитного жилья МИО "Отбасы банк" будет финансироваться в пределах возможностей республиканских и местных бюджетов:

сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 0,01% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых;

сроком на 20 лет по ставке вознаграждения 0,15% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых.

"Отбасы банк" предусматривает кредитование на приобретение жилья за пределами столицы, городов республиканского значения и областных центров на первичном и вторичном рынках за счет возвратных средств, но не менее двух тысяч займов ежегодно.

"Отбасы банк" в пределах средств, предусматриваемых в местных или республиканском бюджетах, облигационных займов и поступающих кредитных платежей (возвратных средств), обеспечивает предоставление:

предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых для определенных категорий лиц, имеющих совокупный семейный доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев.

Речь идет:

о детях-сиротах; детях, оставшихся без попечения родителей;

многодетных матерях, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетных семьях;

лицах с инвалидностью первой и второй групп;

семьях, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью.

При этом допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц при условии привлечения созаемщика-гаранта – при оформлении ипотечного займа, либо при условии полного выкупа жилья без оформления ипотечного займа.

Лица, привлекаемые созаемщиками-гарантами, определяются внутренними документами "Отбасы банка".

При этом лицам с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, устанавливается приоритет перед очередниками других категорий при распределении жилья с учетом их желания на нижних этажах.

Предусмотренное количество займов распределяется пропорционально между категориями лиц, указанных выше.

Предусматривается, что в случае остатка нераспределенного жилья среди какой-либо категории "Отбасы банк" распределяет оставшееся жилье пропорционально среди других категорий.

"Отбасы банк" также предоставляет предварительные или промежуточные жилищные займы по ставке вознаграждения не более 5% годовых нуждающимся в жилье гражданам РК, постоянно проживающим в данном населенном пункте (за исключением лиц, определенных подпунктом 4) статьи 67), статьей 68 Закона (относящихся к социально уязвимым слоям населения), имеющих совокупный семейный доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев.

Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц при условии привлечения созаемщика-гаранта – при оформлении ипотечного займа, либо при условии полного выкупа жилья без оформления ипотечного займа. Лица, привлекаемые созаемщиками-гарантами, определяются внутренними документами "Отбасы банка".

Обязательными условиями кредитования очередников являются:



срок кредитования – до 20 лет;

цель займа – приобретение кредитного жилья МИО, в том числе построенного в рамках механизмов государственно-частного партнерства, первичного жилья частных застройщиков в рамках механизмов подведения коммуникаций к объектам жилья частного застройщика (за исключением благоустройства), а также субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков полученным на строительство жилья;

наличие во вкладе жилищных строительных сбережений суммы первоначального взноса в размере не менее 10% от договорной суммы по предварительному жилищному займу или в размере, определенном Законом "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан" для промежуточного жилищного займа. Часть размера первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом, выдаваемым МИО, сертификатом экономической мобильности;

максимальная сумма кредитования определяется на основании информации МИО о реализуемом объекте, содержащей стоимость реализации одного квадратного метра жилища, и фактической площади приобретаемого жилья.

Кроме того, правила дополнены новой главой – Порядок реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков.

Так, говорится, что при подведении коммуникаций за счет республиканского бюджета к объектам многоэтажного жилого строительства частного застройщика (за исключением благоустройства) МИО могут приобретать до 50% объема жилья (квартир) в целях реализации через "Отбасы банк" очередникам, либо частный застройщик предлагает "Отбасы банку" не менее 50% объема жилья для реализации очередникам МИО согласно Правилам.

Обязательным условием подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам частных застройщиков будет встречное обязательство:

заключение договора с МИО, определяющего порядок и условия реализации жилья и проведения мониторинга;

реализация не менее 50% объема жилья от общей площади по фиксированной цене за один квадратный метр не более УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом;

гарантийный срок на приобретаемое жилье – не менее 2 лет.

Для проведения мониторинга исполнения реализации жилья МИО ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчет в адрес Единого оператора и администратора бюджетной программы.

Приказ вводится в действие со дня подписания.