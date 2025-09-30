Оказание бесплатной юридической помощи в РК: внесены изменения

Приказом министра юстиции от 24 сентября 2025 года внесены изменения в размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

Так, свидетеля, имеющего право на защиту, включили в перечень лиц, за оказание бесплатной юридической помощи которым адвокаты будут получать возмещение от государства.

В частности, в бесплатную юридическую помощь входит:

составление заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления;

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы;

мировые соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления;

отзыв (возражение) на гражданский иск в защиту и в интересах свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.