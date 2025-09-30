#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Право

Оказание бесплатной юридической помощи в РК: внесены изменения

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:55 Фото: pexels
Приказом министра юстиции от 24 сентября 2025 года внесены изменения в размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

Так, свидетеля, имеющего право на защиту, включили в перечень лиц, за оказание бесплатной юридической помощи которым адвокаты будут получать возмещение от государства.

В частности, в бесплатную юридическую помощь входит:

  • составление заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления;
  • жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы;
  • мировые соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления;
  • отзыв (возражение) на гражданский иск в защиту и в интересах свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления. 

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Порядок возмещения оказанной юристами бесплатной юридической помощи изменили в Казахстане
14:29, 19 сентября 2025
Порядок возмещения оказанной юристами бесплатной юридической помощи изменили в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
15:25, 01 июля 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
Как вырастут штрафы в Казахстане в 2025 году в связи с вступлением в силу поправок в КОАП
13:54, 25 января 2025
Как вырастут штрафы в Казахстане в 2025 году в связи с вступлением в силу поправок в КОАП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: