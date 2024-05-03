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Законодательство РК

Новые правила установления памятников и барельефов разработали в Казахстане

Новые правила установления сооружений монументального искусства разработали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:46 Фото: akorda.kz
Министерство культуры и информации РК разработало Правила установления сооружений монументального искусства, сообщает Zakon.kz.

Сооружениями монументального искусства являются произведения монументального искусства (памятники, бюсты, стелы, барельефы, горельефы), устанавливаемые для увековечения памяти выдающихся личностей, значимых исторических событий. 

Установление сооружений монументального искусства местными исполнительными органами осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

При этом установление сооружений монументального искусства приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей и значимых исторических событий.

Сооружение устанавливается с учетом наличия имени выдающейся личности в списке исторических личностей, утвержденного Республиканской ономастической комиссией.

Выдающейся личности сооружение устанавливается не ранее пяти лет со дня ее смерти, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства или совершения значимого исторического события.

Вместе с тем говорится, что не допускается установление сооружения на территориях частных организаций и на участках, принадлежащим отдельным собственникам и пользователям.

План формируется уполномоченным органом в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на предстоящий календарный год до 1 декабря текущего года, предшествующего планируемому году.

Местные исполнительные органы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году. При этом предложение местных исполнительных органов в план должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.

На сооружение, включенное в план в целях обеспечения высокого творческого исполнения, а также исключения коррупционных рисков местным исполнительным органом объявляется республиканский творческий конкурс среди скульпторов на лучшие рабочие проекты сооружения.

Объявление о планируемом республиканском творческом конкурсе размещается в интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в средствах массовой информации республиканского значения.

Республиканский творческий конкурс на лучшие рабочие проекты объявляется местными исполнительными органами на срок не менее месяца с подробным описанием его условий.

По завершении республиканского творческого конкурса поступившие на конкурс рабочие проекты сооружения вносится на рассмотрение комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Комиссия по охране памятников истории и культуры из поступивших на республиканский творческий конкурс рабочих проектов признает лучшими не менее трех работ.

Отобранные Комиссией по охране памятников истории и культуры лучшие рабочие проекты сооружения, направляются в уполномоченный орган в сопровождении следующих документов и материалов:

  • сопроводительное письмо, содержащее информацию о финансировании установления сооружения;
  • копия решения либо постановления местных исполнительных органов об отводе земельного участка для установления сооружения;
  • не менее трех рабочих проектов сооружения в масштабе не менее 1:10;
  • ситуационная схема расположения сооружения с указанием четырех направлений света;
  • макет генерального плана сооружения в масштабе 1:500;
  • пояснительная записка, содержащая краткое описание архитектурно-художественного, композиционного решения сооружения.

Для рассмотрения предложений местных исполнительных органов, уполномоченный орган создает комиссию по установлению сооружений монументального искусства.

Заседания Комиссии проводятся не менее одного раза в три месяца. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если проголосовало большинство от общего количества членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Рабочий проект сооружения рассматривается на качественное творческое исполнение, раскрытие портретного сходства и отражения исторического события.

С учетом представленных ситуационной схемы и макета генерального плана сооружения определяется правильное расположение сооружения.

По результатам заседания комиссия выносит одно из следующих решений:

  • одобрить рабочий проект сооружения;
  • доработать рабочий проект сооружения.

Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется в местные исполнительные органы, направившим предложение об установлении сооружения в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Указывается, что одобренные комиссией рабочие проекты сооружений выполняются в размере натуральной величины и устанавливаются местными исполнительными органами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА дляпубличного обсуждения до 21 мая.

При этом утрачивают силу Правила установления сооружений монументального искусства от от 28 апреля 2020 года и поправки в них.

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