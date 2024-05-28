Установление бюстов и стелл: разработаны поправки

Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила установления сооружений монументального искусства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что установление сооружений монументального искусства местными исполнительными органами осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Установление сооружений монументального искусства приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей и значимых исторических событий определенным постановлением правительства.

Сооружение монументального искусства устанавливается с учетом наличия имени выдающейся личности в Списке исторических личностей, утвержденном Республиканской ономастической комиссией.

При этом добавлено, что сооружение устанавливается выдающейся личности не ранее пяти лет со дня ее смерти, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства или совершения значимого исторического события.

Указывается, что не допускается установление сооружения на земельных участках частных организаций или принадлежащих отдельным собственникам и пользователям – для обеспечения общедоступности сооружения общественности.

С учетом критериев правил работа по сооружениям монументального искусства местными исполнительными органами ведется на плановой основе.

План формируется уполномоченным органом в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на предстоящий календарный год до 1 декабря текущего года, предшествующего планируемому году.

Местные исполнительные органы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году.

При этом предложение местных исполнительных органов в план должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.

На сооружение, включенное в план в целях обеспечения высокого творческого исполнения, а также исключения коррупционных рисков местным исполнительным органом объявляется республиканский творческий конкурс среди скульпторов на лучшие рабочие проекты сооружения.

Объявление о планируемом республиканском творческом конкурсе размещается в интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в средствах массовой информации республиканского уровня с обязательным указанием даты начала и окончания приема рабочих проектов.

Республиканский творческий конкурс на лучшие рабочие проекты объявляется местными исполнительными органами на срок не менее месяца с подробным описанием его условий.

По завершении республиканского творческого конкурса поступившие на конкурс рабочие проекты сооружения вносятся на рассмотрение комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Комиссия по охране памятников истории и культуры из поступивших на республиканский творческий конкурс рабочих проектов признает лучшими не менее трех работ.

Отобранные Комиссией по охране памятников истории и культуры лучшие рабочие проекты сооружения направляются в уполномоченный орган в сопровождении следующих документов и материалов:

сопроводительное письмо, содержащее информацию о финансировании установления сооружения;

копия решения либо постановления местных исполнительных органов об отводе земельного участка для установления сооружения;

не менее трех рабочих проектов сооружения в масштабе не менее 1:10;

ситуационная схема расположения сооружения с указанием четырех направлений;

макет генерального плана сооружения в масштабе 1:500;

пояснительная записка, содержащая краткое описание архитектурно-художественного, композиционного решения сооружения;

протокол Комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Для рассмотрения предложений местных исполнительных органов уполномоченный орган создает Комиссию по установлению сооружений монументального искусства, которая состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. Секретарь не является членом комиссии. Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в три месяца. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если проголосовало большинство от общего количества ее членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Заседания комиссии проводится с применением аудио-, видеозаписи.

При возникновении у члена комиссии конфликта интересов член комиссии, у которого возник конфликт интересов, до проведения собеседования в письменной форме уведомляет остальных членов комиссии о возникшем конфликте интересов.

Остальные члены комиссии по обращению члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, или при получении информации из других источников своевременно принимают следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

отстраняют члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, от участия в работе комиссии. Решение об отстранении члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, принимается комиссией в письменной форме большинством голосов ее членов путем открытого голосования и оглашается в присутствии члена комиссии, у которого возник конфликт интересов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим;

в течение одного календарного дня пересматривают состав комиссии в соответствии с приказом по взаимозаменяемости состава комиссии.

Рабочий проект сооружения рассматривается на качественное творческое исполнение, раскрытие портретного сходства и отражения исторического события.

С учетом представленных ситуационной схемы и макета генерального плана сооружения определяется правильное расположение сооружения.

По результатам заседания комиссия выносит одно из следующих решений:

одобрить рабочий проект сооружения;

доработать рабочий проект сооружения.

Решение комиссии оформляется протоколом и направляется в местные исполнительные органы, направившие предложение об установлении сооружения, в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Одобренные комиссией рабочие проекты сооружений выполняются в размере натуральной величины установления и устанавливаются местными исполнительными органами.

Доработанные рабочие проекты сооружений местными исполнительными органами вносятся на повторное рассмотрение комиссии.

Как пояснили в МКИ, проект позволит систематизировать и регулировать бизнес-процесс по установке сооружений монументального искусства, а также определить функции комиссии, устранить конфликт интересов при определении лучших рабочих проектов сооружений монументального искусства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.