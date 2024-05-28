Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Установление бюстов и стелл: разработаны поправки

Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила установления сооружений монументального искусства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что установление сооружений монументального искусства местными исполнительными органами осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Установление сооружений монументального искусства приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей и значимых исторических событий определенным постановлением правительства.

Сооружение монументального искусства устанавливается с учетом наличия имени выдающейся личности в Списке исторических личностей, утвержденном Республиканской ономастической комиссией.

При этом добавлено, что сооружение устанавливается выдающейся личности не ранее пяти лет со дня ее смерти, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства или совершения значимого исторического события.

Указывается, что не допускается установление сооружения на земельных участках частных организаций или принадлежащих отдельным собственникам и пользователям  – для обеспечения общедоступности сооружения общественности.

С учетом критериев правил работа по сооружениям монументального искусства местными исполнительными органами ведется на плановой основе.

План формируется уполномоченным органом в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на предстоящий календарный год до 1 декабря текущего года, предшествующего планируемому году.

Местные исполнительные органы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году.

При этом предложение местных исполнительных органов в план должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.

На сооружение, включенное в план в целях обеспечения высокого творческого исполнения, а также исключения коррупционных рисков местным исполнительным органом объявляется республиканский творческий конкурс среди скульпторов на лучшие рабочие проекты сооружения.

Объявление о планируемом республиканском творческом конкурсе размещается в интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в средствах массовой информации республиканского уровня с обязательным указанием даты начала и окончания приема рабочих проектов.

Республиканский творческий конкурс на лучшие рабочие проекты объявляется местными исполнительными органами на срок не менее месяца с подробным описанием его условий.

По завершении республиканского творческого конкурса поступившие на конкурс рабочие проекты сооружения вносятся на рассмотрение комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Комиссия по охране памятников истории и культуры из поступивших на республиканский творческий конкурс рабочих проектов признает лучшими не менее трех работ.

Отобранные Комиссией по охране памятников истории и культуры лучшие рабочие проекты сооружения направляются в уполномоченный орган в сопровождении следующих документов и материалов:

  • сопроводительное письмо, содержащее информацию о финансировании установления сооружения;
  • копия решения либо постановления местных исполнительных органов об отводе земельного участка для установления сооружения;
  • не менее трех рабочих проектов сооружения в масштабе не менее 1:10;
  • ситуационная схема расположения сооружения с указанием четырех направлений;
  • макет генерального плана сооружения в масштабе 1:500;
  • пояснительная записка, содержащая краткое описание архитектурно-художественного, композиционного решения сооружения;
  • протокол Комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Для рассмотрения предложений местных исполнительных органов уполномоченный орган создает Комиссию по установлению сооружений монументального искусства, которая состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. Секретарь не является членом комиссии. Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в три месяца. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если проголосовало большинство от общего количества ее членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Заседания комиссии проводится с применением аудио-, видеозаписи.

При возникновении у члена комиссии конфликта интересов член комиссии, у которого возник конфликт интересов, до проведения собеседования в письменной форме уведомляет остальных членов комиссии о возникшем конфликте интересов.

Остальные члены комиссии по обращению члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, или при получении информации из других источников своевременно принимают следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

  • отстраняют члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, от участия в работе комиссии. Решение об отстранении члена комиссии, у которого возник конфликт интересов, принимается комиссией в письменной форме большинством голосов ее членов путем открытого голосования и оглашается в присутствии члена комиссии, у которого возник конфликт интересов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим;
  • в течение одного календарного дня пересматривают состав комиссии в соответствии с приказом по взаимозаменяемости состава комиссии.

Рабочий проект сооружения рассматривается на качественное творческое исполнение, раскрытие портретного сходства и отражения исторического события.

С учетом представленных ситуационной схемы и макета генерального плана сооружения определяется правильное расположение сооружения.

По результатам заседания комиссия выносит одно из следующих решений:

  • одобрить рабочий проект сооружения;
  • доработать рабочий проект сооружения.

Решение комиссии оформляется протоколом и направляется в местные исполнительные органы, направившие предложение об установлении сооружения, в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Одобренные комиссией рабочие проекты сооружений выполняются в размере натуральной величины установления и устанавливаются местными исполнительными органами.

Доработанные рабочие проекты сооружений местными исполнительными органами вносятся на повторное рассмотрение комиссии.

Как пояснили в МКИ, проект позволит систематизировать и регулировать бизнес-процесс по установке сооружений монументального искусства, а также определить функции комиссии, устранить конфликт интересов при определении лучших рабочих проектов сооружений монументального искусства. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.

Читайте также

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса
Новый порядок распределения разрешений для осуществления международных перевозок установят в Казахстане
В Казахстане будут по-новому регистрировать лиц, получивших статус беженца
В Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище, или беженца
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
В Казахстане планируют снизить административное давление на законопослушных предпринимателей
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: