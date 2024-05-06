В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года

Министерство промышленности и строительства подготовило постановление правительства РК "О некоторых вопросах специальных экономических зон", сообщает Zakon.kz.

Документ продлевает срок действия следующих девяти СЭЗ до 2049 года:

"Парк инновационных технологий";

"Оңтүстік";

"Сарыарқа";

"Павлодар";

"Хоргос - Восточные ворота";

"Jibek Joly";

"Астана - Технополис";

"TURAN";

"Qyzyljar".

Предусматривается, что специальный правовой режим специальных экономических зон до 1 января 2049 года будет распространяться только для участников, подписавших договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны после введения в действие данного постановления.

Также предполагается, что принятие проекта будет способствовать инвестиционной привлекательности специальных экономических зон.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.



