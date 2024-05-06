В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года
Фото: primerminister.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило постановление правительства РК "О некоторых вопросах специальных экономических зон", сообщает Zakon.kz.
Документ продлевает срок действия следующих девяти СЭЗ до 2049 года:
- "Парк инновационных технологий";
- "Оңтүстік";
- "Сарыарқа";
- "Павлодар";
- "Хоргос - Восточные ворота";
- "Jibek Joly";
- "Астана - Технополис";
- "TURAN";
- "Qyzyljar".
Предусматривается, что специальный правовой режим специальных экономических зон до 1 января 2049 года будет распространяться только для участников, подписавших договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны после введения в действие данного постановления.
Также предполагается, что принятие проекта будет способствовать инвестиционной привлекательности специальных экономических зон.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript