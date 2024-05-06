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Законодательство РК

В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года

В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 10:39 Фото: primerminister.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило постановление правительства РК "О некоторых вопросах специальных экономических зон", сообщает Zakon.kz.

Документ продлевает срок действия следующих девяти СЭЗ до 2049 года:

  • "Парк инновационных технологий";
  • "Оңтүстік";
  • "Сарыарқа";
  • "Павлодар";
  • "Хоргос - Восточные ворота";
  • "Jibek Joly";
  • "Астана - Технополис";
  • "TURAN";
  • "Qyzyljar".  

Предусматривается, что специальный правовой режим специальных экономических зон до 1 января 2049 года будет распространяться только для участников, подписавших договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны после введения в действие данного постановления.

Также предполагается, что принятие проекта будет способствовать инвестиционной привлекательности специальных экономических зон.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.


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