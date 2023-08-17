СЭЗ "Химический парк Тараз" планируют переименовать

Министерство индустрии подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства от 28 октября 2020 года "О некоторых вопросах специальной экономической зоны «Химический парк Тараз", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту специальную экономическую зону "Химический парк Тараз" переименуют в специальную экономическую зону "Jibek Joly".

Поправки разработаны в соответствии с пунктом 2.8 Дорожной карты по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон и укреплению кадрового состава управляющих компаний и по поручению первого заместителя премьер-министра РК Р.В. Скляра.

Также проектом предусмотрено уменьшение территории специальной экономической зоны. Так, в документе говорится:

СЭЗ "Jibek Joly" расположена на территории Шуского района Жамбылской области в границах согласно прилагаемому плану. Территория СЭЗ составляет 505 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.

Отметим, что согласно постановлению правительства от 28 октября 2020 года площадь СЭЗ "Химический парк Тараз" составляет 516,6 га. Однако в указе президента РК от 13 ноября 2012 года говорится, что территория СЭЗ составляет 505 гектаров. Таким образом, содержание постановления планируют привести в соответствие с указом президента.

К документу прилагается План границ специальной экономической зоны "Jibek Joly" (см. картинку).

Фото: Zakon.kz

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 августа 2023 года.