В Казахстане начали действовать поправки в ПДД: что изменилось

В Казахстане с 6 мая 2024 года начал действовать приказ МВД РК, которым внесены изменения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Так, в населенных пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч , за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч; автобусов со скоростью не более 50 км/ч ;

; транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

На полгода лишат прав водителя в случае выезда на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением и имеющих две полосы с установленной разметкой "одиночной сплошной" или "обгон запрещен".

Теперь проезд на желтый сигнал светофора разрешается, если непосредственно перед его выключением не мигал зеленый сигнал.

Предусматривается, что водитель, проехавший стоп-линию при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.

Также говорится, что водители, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, продолжают дальнейшее движение.

А вот пешеходы, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала находились на проезжей части дороги, должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.

Вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

Также в правилах уточняется, что поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении маневра.

Кроме того, по выделенным полосам разрешили ездить не только общественному транспорту, но и автобусам с массой более 5 тонн, имеющим, помимо места водителя, более восьми мест для пассажиров.

Также появился новый сигнал светофора. Зеленый "+" – образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.

Выключенный зеленый "+" – образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Вместе с тем появились новые дорожные знаки для электромобилей, электросамокатов и пешеходов.

В частности, появились новые запрещающие знаки:

"Движение мотоциклов запрещено". Запрещается движение мотоциклов и мопедов."

"Движение транспортных средств с прицепом запрещено". Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств."

"Движение на велосипедах запрещено". Запрещается движение велосипедов, электрических самокатов и малых электрических транспортных средств."

"Движение на электрических самокатах запрещено". Запрещается движение только электрических самокатов."

Кроме того, в Правилах появился новый вид дорожной разметки и знак "Диагональный пешеходный переход".