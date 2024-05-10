Получить место в общежитии студенты могут через проактивную услугу

Министр науки и высшего образования приказом от 2 мая 2024 года внес изменения в Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

"Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования" (государственная услуга) оказывается гражданам бесплатно на основании заявления.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

ОВПО;

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz;

абонентское устройство сотовой связи, зарегистрированное на веб-портале "электронного правительства".

Таким образом, в правила добавлен новый проактивный способ получения госуслуги. При этом под проактивной услугой понимается государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя.

Оказание государственной услуги проактивным способом осуществляется посредством информационных систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" и наличии согласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных, полученного посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным и включает в себя:

отправку услугополучателю автоматических уведомлений с запросом на оказание государственной услуги;

проактивное оказание услуги либо отказ в оказании проактивной услуги в случаях, предусмотренных законодательством в сфере государственных услуг.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

Результат оказания государственной услуги в проактивной форме направляется посредством sms-оповещения на мобильный телефон услугополучателя.

Конкурсная комиссия распределяет места в общежитии в ОВПО на основании заявления по установленной форме или на основании заявления, поданного в электронном виде на портал, с приложением документов, указанных в пункте 8 Перечня ОВПО, подтверждающих статус услугополучателя.

Перечень документов, которые нужно представить услугодателю:

заявление на имя руководителя организации высшего и (или) послевузовского образования о предоставлении места в общежитии по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

документ о статусе кандаса либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации).

Перечень документов, которые нужно приложить на портале:

заявление о предоставлении места в общежитии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документа о статусе кандаса.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, о смерти родителя (для детей-сирот), о наличии удостоверения получателя пенсионных выплат по возрасту/пособий (для детей из многодетных семей); справка об инвалидности по форме, утвержденной приказом заместителя премьер-министра-министра труда и социальной защиты населения РК "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы"; информация о подтверждении принадлежности заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи в соответствии с приказом заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения РК "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи", предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Канцелярия ОВПО в день обращения осуществляет прием и регистрацию документов и в течение одного рабочего дня передает заявление на рассмотрение конкурсной комиссии.

При подаче услугополучателем всех требуемых документов:

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является расписка о приеме документов ОВПО о получении документов с указанием даты приема пакета документов.

Через портал – в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии пакета документов.

При предоставлении услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия ОВПО отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.