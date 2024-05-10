Стандарт оказания детской онкологической и гематологической помощи разработали в Казахстане
Стандарт разработан впервые, регламентирует порядок организации оказания детской онкологической и гематологической помощи.
В документе определены показания для госпитализации детей в медицинские организации для оказания онкологической и гематологической помощи на стационарном уровне, сроки динамического наблюдения в зависимости от видов злокачественных новообразований.
Кроме того, определен порядок организации проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток при оказании детской онкологической и гематологической помощи.
Предусматривается, что медицинские организации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение, динамическое наблюдение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания детской онкологической и гематологической помощи.
Оказание детской онкологической и гематологической помощи проводится в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения, утвержденными Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг (ОКК) Министерства здравоохранения РК, а в случае их отсутствия в соответствии с современными достижениями науки и практики в области детской онкологии и гематологии с учетом принципов доказательности.
При необходимости терапии препаратом, который не входит в клинический протокол диагностики и лечения, назначение препарата возможно по решению консилиума профильных специалистов.
Указывается, что детская гематологическая помощь также оказывается на платной основе.
Медорганизации, оказывающие детскую онкологическую и гематологическую помощь, обеспечивают оказание медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического режима работы на основании действующих нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Уровни медпомощи
На первичном уровне детская онкологическая и гематологическая помощь осуществляется медорганизацией первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностической помощи (КДП).
На вторичном уровне детская онкологическая и гематологическая помощь осуществляется на уровне многопрофильных областных детских больниц или городских детских больниц – в отделении детской онкологии и гематологии, соматических отделениях с наличием онкологических, гематологических или паллиативных коек и в консультационно-диагностических отделениях.
На третичном уровне – в соответствующих отделениях детских медорганизаций республиканского уровня, за исключением случаев, требующих проведения лучевой терапии и операций при опухолях центральной нервной системы.
Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях детям осуществляется организациями ПМСП, ОДБ, ГДБ, детских медорганизаций республиканского уровня.
Республиканские медорганизации, оказывающие детскую онкологическую и гематологическую помощь на третичном уровне, осуществляют организационно-методическую помощь специалистам первичного и вторичного уровней.
Уполномоченный орган в сфере здравоохранения закрепляет общую координацию детской онкологической и гематологической помощи за детской медорганизацией республиканского уровня.
Основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих детскую онкологическую и гематологическую помощь, являются:
- профилактика, ранняя диагностика с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи;
- лечение и медицинская реабилитация детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, в том числе с использованием инновационных или уникальных методов диагностики и лечения;
- проведение мероприятий, направленных на увеличение выживаемости детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, улучшение качества их жизни, снижение смертности;
- осуществление комплекса мер по переливанию крови и ее компонентов совместно с медорганизациями или специалистами, осуществляющими деятельность по специальности "трансфузиология";
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения;
- разработка индивидуальных программ реабилитации;
- оказание паллиативной помощи при наличии медицинских показаний.
Детская онкологическая и гематологическая помощь в ПМСП оказывается в:
- медицинском пункте;
- фельдшерско-акушерском пункте;
- врачебной амбулатории (Центр семейного здоровья);
- центре ПМСП;
- поликлинике (районной, городской).
Стандарт также устаналивает:
- Порядок оказания детской онкологической и гематологической помощи в амбулаторных , в стационарных и стационарозамещающих условиях.
- Порядок оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
- Штаты организаций здравоохранения, оказывающих детскую онкологическую и гематологическую помощь.
- Минимальное оснащение медицинскими изделиями.
- Порядок организации проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток при оказании детской онкологической и гематологической помощи.
В частности, говорится, что структура и штатная численность кабинета детского онколога и гематолога для оказания консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях устанавливаются руководителем медорганизации, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности пациентов, но не менее 0,05 врачебных штатных единиц на 10 тысяч детского населения.
Для оказания КДП в амбулаторных условиях на 1 врачебную ставку определяется 1 ставка среднего медицинского персонала.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.