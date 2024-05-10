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Законодательство РК

Стандарт оказания детской онкологической и гематологической помощи разработали в Казахстане

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 11:23 Фото: pexels
Министерство здравоохранения разработало стандарт организации оказания детской онкологической и гематологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Стандарт разработан впервые, регламентирует порядок организации оказания детской онкологической и гематологической помощи.

В документе определены показания для госпитализации детей в медицинские организации для оказания онкологической и гематологической помощи на стационарном уровне, сроки динамического наблюдения в зависимости от видов злокачественных новообразований.

Кроме того, определен порядок организации проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток при оказании детской онкологической и гематологической помощи.

Предусматривается, что медицинские организации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение, динамическое наблюдение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания детской онкологической и гематологической помощи.

Оказание детской онкологической и гематологической помощи проводится в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения, утвержденными Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг (ОКК) Министерства здравоохранения РК, а в случае их отсутствия в соответствии с современными достижениями науки и практики в области детской онкологии и гематологии с учетом принципов доказательности.

При необходимости терапии препаратом, который не входит в клинический протокол диагностики и лечения, назначение препарата возможно по решению консилиума профильных специалистов.

Указывается, что детская гематологическая помощь также оказывается на платной основе.

Медорганизации, оказывающие детскую онкологическую и гематологическую помощь, обеспечивают оказание медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического режима работы на основании действующих нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Уровни медпомощи

На первичном уровне детская онкологическая и гематологическая помощь осуществляется медорганизацией первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностической помощи (КДП).

На вторичном уровне детская онкологическая и гематологическая помощь осуществляется на уровне многопрофильных областных детских больниц или городских детских больниц – в отделении детской онкологии и гематологии, соматических отделениях с наличием онкологических, гематологических или паллиативных коек и в консультационно-диагностических отделениях.

На третичном уровне – в соответствующих отделениях детских медорганизаций республиканского уровня, за исключением случаев, требующих проведения лучевой терапии и операций при опухолях центральной нервной системы.

Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях детям осуществляется организациями ПМСП, ОДБ, ГДБ, детских медорганизаций республиканского уровня.

Республиканские медорганизации, оказывающие детскую онкологическую и гематологическую помощь на третичном уровне, осуществляют организационно-методическую помощь специалистам первичного и вторичного уровней.

Уполномоченный орган в сфере здравоохранения закрепляет общую координацию детской онкологической и гематологической помощи за детской медорганизацией республиканского уровня.

Основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих детскую онкологическую и гематологическую помощь, являются:

  • профилактика, ранняя диагностика с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи;
  • лечение и медицинская реабилитация детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, в том числе с использованием инновационных или уникальных методов диагностики и лечения;
  • проведение мероприятий, направленных на увеличение выживаемости детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, улучшение качества их жизни, снижение смертности;
  • осуществление комплекса мер по переливанию крови и ее компонентов совместно с медорганизациями или специалистами, осуществляющими деятельность по специальности "трансфузиология";
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения;
  • разработка индивидуальных программ реабилитации;
  • оказание паллиативной помощи при наличии медицинских показаний.

Детская онкологическая и гематологическая помощь в ПМСП оказывается в:

  • медицинском пункте;
  • фельдшерско-акушерском пункте;
  • врачебной амбулатории (Центр семейного здоровья);
  • центре ПМСП;
  • поликлинике (районной, городской).

Стандарт также устаналивает:

  1. Порядок оказания детской онкологической и гематологической помощи в амбулаторных , в стационарных и стационарозамещающих условиях.
  2. Порядок оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
  3. Штаты организаций здравоохранения, оказывающих детскую онкологическую и гематологическую помощь.  
  4. Минимальное оснащение медицинскими изделиями.
  5. Порядок организации проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток при оказании детской онкологической и гематологической помощи.

В частности, говорится, что структура и штатная численность кабинета детского онколога и гематолога для оказания консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях устанавливаются руководителем медорганизации, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности пациентов, но не менее 0,05 врачебных штатных единиц на 10 тысяч детского населения.

Для оказания КДП в амбулаторных условиях на 1 врачебную ставку определяется 1 ставка среднего медицинского персонала.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.

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