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Право

Новый стандарт оказания неврологической помощи детям разработали в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, вакцинация, вакцинирование, вакцина, вакцины, прививка, прививки, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения разработало новый стандарт организации оказания неврологической помощи детскому населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Документ предусматривает единые требования к оказанию неврологической помощи детям в поликлиниках, больницах и дневных стационарах независимо от формы собственности медицинских организаций.

В Минздраве пояснили, что главный принцип документа – обеспечить непрерывное медицинское сопровождение ребенка: от первого обращения к врачу и диагностики до специализированного лечения, наблюдения и реабилитации.

Особое внимание уделяется раннему выявлению неврологических нарушений. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогают снизить риск осложнений и создать благоприятные условия для дальнейшего развития ребенка.

Новый стандарт также направлен на улучшение взаимодействия между поликлиниками, стационарами и реабилитационными службами, чтобы ребенок получал необходимую помощь последовательно на каждом этапе лечения.

Для родителей это позволит сделать порядок получения медицинской помощи более понятным, а процесс лечения и восстановления – более организованным и последовательным.

В Минздраве отметили, что проект разработан в рамках плана "Бастау-2030" по совершенствованию системы охраны здоровья детей на 2026–2030 годы.

С принятием нового стандарта ожидается установление единого порядка регистрации, учета и актуализации сведений, обеспечение их достоверности и защиты персональных медицинских данных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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