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Законодательство РК

В Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников

В Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 12:48 Фото: pexels
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК утвержден профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы", сообщает Zakon.kz.

Документ охватывает 10 профессий направления "Социальная работа". Ранее он включал всего 4 профстандарта.

При этом 4 профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий.

К ним относятся:

  • социальный помощник;
  • ассистент социального работника в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги;
  • социальный работник кейс-менеджер;
  • менеджер социальной работы.

В профстандарте предусмотрен ряд новых подходов к исполнению профессиональных обязанностей:

  • обязательность умения специалистами всех уровней использования цифровых мобильных приложений в сфере социальной защиты населения и выстраивания коммуникации с ЛСИ;
  • умение проводить социальными работниками оценку функций и деятельности человека с ограничениями жизнедеятельности, а также потенциала его/ее семьи и среды проживания;
  • умение организовать работу супервизионных групп в составе мультидисциплинарной команды;
  • адвокация, расширение возможностей ЛСИ и т.д.

Профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы" начнет действовать с 25 января 2025 года.

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