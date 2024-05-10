В Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников
Фото: pexels
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК утвержден профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы", сообщает Zakon.kz.
Документ охватывает 10 профессий направления "Социальная работа". Ранее он включал всего 4 профстандарта.
При этом 4 профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий.
К ним относятся:
- социальный помощник;
- ассистент социального работника в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги;
- социальный работник кейс-менеджер;
- менеджер социальной работы.
В профстандарте предусмотрен ряд новых подходов к исполнению профессиональных обязанностей:
- обязательность умения специалистами всех уровней использования цифровых мобильных приложений в сфере социальной защиты населения и выстраивания коммуникации с ЛСИ;
- умение проводить социальными работниками оценку функций и деятельности человека с ограничениями жизнедеятельности, а также потенциала его/ее семьи и среды проживания;
- умение организовать работу супервизионных групп в составе мультидисциплинарной команды;
- адвокация, расширение возможностей ЛСИ и т.д.
Профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы" начнет действовать с 25 января 2025 года.
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