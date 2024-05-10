В Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК утвержден профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы", сообщает Zakon.kz.

Документ охватывает 10 профессий направления "Социальная работа". Ранее он включал всего 4 профстандарта.



При этом 4 профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий.

К ним относятся:

социальный помощник;

ассистент социального работника в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги;

социальный работник кейс-менеджер;

менеджер социальной работы.

В профстандарте предусмотрен ряд новых подходов к исполнению профессиональных обязанностей:

обязательность умения специалистами всех уровней использования цифровых мобильных приложений в сфере социальной защиты населения и выстраивания коммуникации с ЛСИ;

умение проводить социальными работниками оценку функций и деятельности человека с ограничениями жизнедеятельности, а также потенциала его/ее семьи и среды проживания;

умение организовать работу супервизионных групп в составе мультидисциплинарной команды;

адвокация, расширение возможностей ЛСИ и т.д.

Профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы" начнет действовать с 25 января 2025 года.

