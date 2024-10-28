В Казахстане обновили правила аттестации соцработников

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 21 октября 2024 года внес изменения и дополнения в Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что аттестация включает в себя:

прохождение собеседования;

вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

При явке на аттестацию социальный работник предъявляет документ о признании профессиональной квалификации и документ, удостоверяющий его личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов (для идентификации).

Аттестационная комиссия перед прохождением аттестации информирует социального работника о порядке проведения аттестации и ее продолжительности.

Социальный работник по своему выбору проходит аттестацию на государственном или русском языках.

При проведении аттестации не допускается использование социальным работником справочной, специальной и прочей литературой на бумажных, электронных и иных носителях, принимающих-передающих электронных устройств (в том числе мобильных телефонов и иного электронного оборудования).

Такие устройства на время проведения собеседования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

В случае нарушения указанных требований аттестационная комиссия составляет акт о нарушении с отстранением социального работника от аттестации.

При неявке социального работника на заседание аттестационной комиссии он признается неаттестованным, кроме случая неявки по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске, болезнь несовершеннолетнего ребенка, смерть близкого родственника, нахождение в командировке).

В случае неявки социального работника на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине рассмотрение вопроса его аттестации переносится на срок не позднее одного месяца со дня его выхода на работу.

Также добавлено, что для присвоения (подтверждения) квалификационной категории социальный работник представляет в уполномоченный орган документ о признании профессиональной квалификации в соответствии с Законом "О профессиональных квалификациях".

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2024 года.