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В РК обновили стандарты казахских пород собак

В Казахстане обновили стандарты казахских пород собак, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 10:25 Фото: akorda.kz
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 мая 2024 года внес изменения в стандарты казахских пород собак, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарты казахских пород собак изложены в новой редакции.

Стандарты обновлены для длинношерстных борзых или борзых с украшающей шерстью (тазы) и казахских тобетов.

Исторически район распространения тазы – Казахстан и Средняя Азия. Тазы известна с глубокой древности и упоминается в эпосе коренных народов. Издревле и по сей день используется для охоты на зайца, лисицу, копытных и некоторых других зверей. Работает как самостоятельно, так и в своре, а также совместно с ловчими птицами, что особо ценится.

Стандарты описывают внешний вид собак, важные пропорции, темперамент, пропорции головы и челюсти, глаз, ушей, шеи, холку, спину, круп, грудь, хвост, конечности и т. д.

Также говорится, как должна двигаться собака, как выглядит ее шерсть и окрас. Кроме того, установлены параметры роста собак.

При этом говорится, что любое отклонение от пунктов стандарта является недостатком, и чем больше отклонение и его влияние на здоровье, благополучие и способность выполнять традиционную работу, тем серьезнее недостаток.

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.

Закон о сохранении казахских пород собак начал действовать в Казахстане с 1 июля 2023 года.

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