Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стандарт казахских пород собак станет более подробным

В Казахстане обновили стандарт казахских пород собак, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:58 Фото: МЭПР
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в стандарты казахских пород собак, сообщает Zakon.kz.

В частности, в стандарт добавлено:

  • Происхождение пород – Казахстан.
  • Предназначение – сопровождение и охрана скота, имущества и людей.
  • Классификация Международной кинологической федерации (FCI) – Группа 2. Пинчеры и шнауцеры – Молоссы – Швейцарские горные и скотогонные собаки. Секция 2.2 Молоссы, горный тип. С рабочими испытаниями.

Также дополнен краткой исторической справкой.

История породы уходит в далекую древность и связана с образованием на пространстве Евразийских степей культуры кочевого и полукочевого животноводства, которое требовало использования пастушьих собак-волкодавов.

Формирование породы казахских волкодавов, очевидно, связано с образованием единого ареала их использования, что явилось результатом объединения казахских племён в единый народ на территории нынешнего Казахстана и образованием Казахского ханства в XV веке. Казахские волкодавы имеют схожие характеристики и, вероятно, родство с волкодавами Средней Азии, Монголии, Кавказа и т.д.

Последние несколько столетий стали временем окончательного формирования облика казахской породы волкодавов тобет.

Кроме того, в поправках подробно расписан общий вид собак, их пропорции, поведение, темперамент

Как поясняется, поправки в стандарт вносятся с целью приведения его в соответствие с "Модельным стандартом FCI" Международной кинологической федерации (FCI).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Международная кинологическая федерация приняла решение о предварительном признании казахского тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Правила микрокредитования и лизинга жителей сел и малых городов утвердили в Казахстане
Люди на производстве, завод, промышленность, работники
В Казахстане 2025 год объявят Годом рабочих профессий
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
Лариса Черненко
Открытые НПА МЭПР РК Казахстан 2024 год Собаки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: