Стандарт казахских пород собак станет более подробным

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в стандарты казахских пород собак, сообщает Zakon.kz.

В частности, в стандарт добавлено:

Происхождение пород – Казахстан.

Предназначение – сопровождение и охрана скота, имущества и людей.

Классификация Международной кинологической федерации (FCI) – Группа 2. Пинчеры и шнауцеры – Молоссы – Швейцарские горные и скотогонные собаки. Секция 2.2 Молоссы, горный тип. С рабочими испытаниями.

Также дополнен краткой исторической справкой.

История породы уходит в далекую древность и связана с образованием на пространстве Евразийских степей культуры кочевого и полукочевого животноводства, которое требовало использования пастушьих собак-волкодавов.

Формирование породы казахских волкодавов, очевидно, связано с образованием единого ареала их использования, что явилось результатом объединения казахских племён в единый народ на территории нынешнего Казахстана и образованием Казахского ханства в XV веке. Казахские волкодавы имеют схожие характеристики и, вероятно, родство с волкодавами Средней Азии, Монголии, Кавказа и т.д.

Последние несколько столетий стали временем окончательного формирования облика казахской породы волкодавов тобет.

Кроме того, в поправках подробно расписан общий вид собак, их пропорции, поведение, темперамент

Как поясняется, поправки в стандарт вносятся с целью приведения его в соответствие с "Модельным стандартом FCI" Международной кинологической федерации (FCI).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Международная кинологическая федерация приняла решение о предварительном признании казахского тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.