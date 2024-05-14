Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1

Водителей мопедов приравняют в РК к полноправным участникам дорожного движения. Введут понятие средней скорости и будут наказывать за нарушение скоростного режима путем ее вычисления. Усилят требования к техническому осмотру ТС. Каких еще ждать новых правил, изучал Zakon.kz.

Инициированный парламентариями законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств (ТС) и цифровизации дорожной безопасности" был принят в первом чтении 17 апреля 2024 года. 15 мая его будут рассматривать уже во втором чтении. Шансы, что именно в этом виде документ будет подписан, а спустя время введен в действие, весьма высоки.

Zakon.kz изучил новеллы и рассказывает читателям, каким новым правилам дорожного движения должны будут подчиняться водители. Центральная задача законопроекта – это регулирование движения мопедов.

Мопеды станут полноценными ТС

Мопеды объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров будут отнесены к механическими транспортным средствам и подлежать государственной регистрации с получением государственного номерного знака.

Соответственно, и водители мопедов становятся полноценными водителями транспортных средств. Для управления мопедами граждане будут обязаны:

проходить обязательную регистрацию ТС в уполномоченном органе;

получать водительское удостоверение категории А1 (при этом категория А1 будет автоматически присваиваться водителям категорий А, В и С, без необходимости дополнительного обучения);

проходить ежегодный техосмотр;

оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Однако в ходе доработки законопроекта были учтены риски, связанные с большим количеством уже завезенных в Казахстан мопедов. Чтобы не допустить организационный коллапс при регистрации, требования по мопедам будут введены в действие через шесть месяцев после подписания закона. Это время дается для "легализации" завезенного транспорта.

Требование о наличии водительских прав также имеет отлагательный характер. У водителей будет шесть месяцев для решения вопроса с их получением.

Управление транспортным средством – это не развлечение, а источник повышенной опасности

Водители мопедов будут привлекаться к ответственности на тех же основаниях, как и остальные водители механических транспортных средств.

Сейчас за любое нарушение ПДД водители мопедов привлекаются к ответственности по статье 615 КоАП, как иные участники дорожного движения (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП). По новым же правилам водитель мопеда будет нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств.

Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП).

Или, скажем, управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас инспектор, даже если вычислит такого беспечного ездока, де-юре накажет его не за нарушение ПДД, а по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, штраф в размере 5 МРП).

После же принятия норм водитель мопеда будет нести ответственность по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). А здесь санкция уже куда более строгая: административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В Казахстане введут среднюю скорость движения на автодорогах

Предусмотрены проектом закона и сопутствующие изменения, которые касаются безопасности дорожного движения и его цифровизации.

Средняя скорость будет высчитываться специальными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути. Новый порядок контроля скоростного режима предлагается ввести только на трассах республиканского значения.

Для чего в Казахстане утвердили национальный стандарт СТ РК 3825-2022 "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением". Так вот, согласно национальному стандарту:

"Средняя скорость – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено".

Сегодня уже установлено 94 сертифицированных контрольно-измерительных средства, позволяющих фиксировать максимальную скорость в начале и конце отрезка пути. При этом возможность вычисления средней скорости является сопутствующей функцией комплексов. Сейчас они работают для фиксации максимальной скорости и оплаты за проезд. То есть отдельных дополнительных затрат из бюджета нововведение не потребует.

Также важно уточнить, что как таковой новый вид ответственности за превышение средней скорости вводится не будет. Действующая статья 592 КоАП уже предусматривает ответственность за превышение максимальной установленной скорости движения. Появляется дополнительный способ ее контроля на дорогах.

Просто теперь превышение скорости можно будет не только фиксировать в момент проезда арки с измерительным прибором, но и вычислять на определенном участке пути. На языке закона это звучит буквально так:

"Превышение максимальной скорости движения ТС определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения ТС сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами".

Причины нововведения законодатель приводит следующие.

"Как показывает анализ правоприменительной практики, превышение установленной скорости движения является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Соответственно, введение средней скорости заставит водителей снизить скорость и уменьшит количество жертв ДТП".

Чтобы понимать, на что готовы сегодня любители быстрой езды, достаточно посмотреть на результаты пилота МВД на автобане Астана – Щучинск. В результате измерения средней скорости движения только за 14 дней зафиксировано 3803 факта, когда средняя скорость автомобиля превышала 151 км/ч, из них:

1313 фактов, когда средняя составляла свыше 161 км/ч;

502 факта – свыше 171 км/ч;

196 фактов – свыше 181 км/ч;

62 факта – свыше 191 км/ч;

11 фактов – более 201 км/ч.

Законопроектом предложена еще одна мера для злостных нарушителей скоростного режима. За превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП. Таким превышением будет, например, передвижение со скоростью более 120 км/ч по городу при разрешенных 60.

Ужесточат контроль за техосмотром

Проектом закона уведомительный порядок работы организаций, занимающихся проведением технического осмотра ТС, меняется на разрешительный. Это значит, что субъектам предпринимательства при начале деятельности необходимо будет предоставлять пакет документов, а также иметь соответствующую материально-техническую базу. Усиливается контроль и за самой процедурой технического осмотра.

Данные изменения вносятся для исключения формального проведения процедур, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Последствия формального проведения (не проведения) технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, что впоследствии влечет рост уровня ДТП, в т. ч. со смертельным исходом.

Кроме того, превышение уровня вредных веществ в выхлопных газах, что должно фиксироваться в рамках проведения техосмотра, является одним из факторов высокой загазованности населенных пунктов и, как следствие, причиной заболеваний и отравлений.

Уточнения для инструкторов

Инструкторы, обучающие вождению, в момент обучения и сдачи экзамена приравниваются к водителям автотранспортных средств. Их статус предусмотрен в структуре определения водителя. Закономерно, ведь в момент сдачи экзамена экзаменуемый еще не имеет права вождения, а значит не может считаться водителем и нести ответственность.

Обучение в городских условиях должно будет проводиться по согласованным маршрутам (как и сейчас) и в присутствии мастера обучения вождению во время образовательного процесса.

Законопроектом уточняется, что подготовка водителей должна проводиться исключительно в специальных образовательных организациях. Эта новелла на законодательном уровне прекращает существование института самоподготовки водителей, который ранее также был исключен из приказа министерства.

Восстановление справедливости

После принятия закона лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет.

Сегодня водители, имеющие права, лишаются их на семь или восемь лет в зависимости от проступка, а вот не имеющие права граждане могут претендовать на получение документа на следующий день после совершения правонарушения.

Они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания.