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За что будут лишать прав водителей мопедов

За что будут лишать прав водителей мопедов?, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:26 Фото: Zakon.kz
Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах Мажилиса 15 мая ответила на вопрос, за какие правонарушения могут лишить прав водителей мопедов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева отметила, что теперь мопеды приравняли к транспортным средствам и к ним будут применяться такие же санкции. 

Журналисты уточнили, будут ли лишать прав водителей мопедов за езду в нетрезвом виде.

"Теперь будут. Если сейчас человек будет передвигаться на мопеде в алкогольном опьянении, то он будет отвечать за то, что употреблял напитки в общественном месте. Статья такая есть. Как только вступят в силу нормы, которые предлагаются, он становится полноценным водителем транспортного средства и отвечает по статье "Вождение в нетрезвом виде", – ответила депутат. 

Она подчеркнула, что будет вплоть до уголовной ответственности. 

"Это справедливо, они такие же участники дорожного движения. Для многих сейчас мопеды стали некоторым выходом. Если ты планируешь употребить спиртные напитки, то можешь передвигаться на мопеде, и тебе, по идее, за это ничего не будет. Это неправильно, потому что человек за рулем мопеда такой же участник дорожного движения, он должен быть сконцентрированным, иметь трезвый ум, как и любой другой водитель", – дополнила Смышляева. 

15 мая депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли во втором чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающие требования для водителей мопедов, и сопутствующие к нему поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

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