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Право

Изменились правила выдачи лицензии на оказание специальных соцуслуг

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:59 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 8 октября 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что лицензия и приложение к лицензии на предоставление специальных социальных услуг выдается субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения.

Наименование подвидов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии:

I подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях стационара для:

  • детей, имеющих инвалидность;
  • лиц с инвалидностью старше 18 лет;
  • лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

II подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях полустационара для:

  • детей, имеющих инвалидность;
  • лиц с инвалидностью старше 18 лет;
  • лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

III подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях временного пребывания для:

  • лиц без определенного места жительства;
  • лиц, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации;
  • жертв жестокого обращения;

IV подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях ухода на дому для:

  • детей, имеющих инвалидность;
  • лиц с инвалидностью старше 18 лет;
  • лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом.

Действие лицензии и приложения к лицензии распространяется на всей территории республики, за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

Департамент приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-2 Закона.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов департамент принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением услугополучателю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается пять рабочих дней для устранения выявленных недостатков, которые не включаются в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится:

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник департамента готовит расписку об отказе в приеме заявления по форме и в дальнейшем рассмотрении заявления направляет его услугодателю.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов для выдачи лицензии и приложения к лицензии, департамент в течение семи рабочих дней проверяет документы согласно Квалификационным требованиям и перечню документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, и их соответствие Перечню основных требований, с посещением услугополучателя по месту нахождения.

В случае положительного заключения о выдаче лицензии или приложения к лицензии услугодатель формирует электронную форму лицензии или соответствующее приложение к лицензии.

При наличии оснований для отказа заслушивание с услугополучателем не проводится.

Указывается, что руководитель услугодателя в течение двух рабочих дней проверяет заключение и подписывает с использованием ЭЦП электронную лицензию или приложение к лицензии либо мотивированный отказ в выдаче лицензии и приложения к лицензии.

Для переоформления лицензии или приложения к лицензии заявитель направляет услугодателю через Портал заявление с приложением документов.

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов проверяет их полноту.

При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении и документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением услугополучателю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

При этом услугополучателю устанавливается один рабочий день для устранения выявленных недостатков.

По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления переоформляет лицензию и приложение к лицензии либо готовит мотивированный отказ в переоформлении и направляет в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Приостановление, возобновление действия, лишение лицензии и (или) приложения к лицензии на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг производится по основаниям, предусмотренным в статье 45 Закона "О разрешениях и уведомлениях".

При утере, порче разрешения, выданной в бумажной форме, услугополучатель на получение дубликата лицензии или приложения к лицензии.

Если лицензия или приложение к лицензии не выданы в установленный срок или отказ в выдаче лицензии представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать эти действия.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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В Казахстане изменили правила выдачи лицензии на оказание специальных социальных услуг
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