У председателей ОСИ появятся новые обязанности

Министерство промышленности и строительства разработало проект поправок в Типовой устав объединения собственников имущества, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что пунктом 8 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в статью 43 закона "О жилищных отношениях" вносятся дополнения, в соответствии с которыми функции председателя объединения собственников имущества (ОСИ) будут расширены. В связи с этим Типовой устав объединения собственников имущества приводится в соответствие с действующим законом.

Так, в п.18 Типового устава добавят новый подпункт 26, в соответствии с которым на председателя ОСИ возлагается обязанность по обеспечению комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.