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Законодательство РК

Председателей ОСИ обязали обеспечить безопасные условия жильцам

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 16:50 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 29 июня 2024 года внес дополнения в Типовой устав объединения собственников имущества, сообщает Zakon.kz.

Так, в п. 18 Типового устава добавлен новый подпункт 26, в соответствии с которым на председателя ОСИ возлагается обязанность по обеспечению комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2024 года.

В ведомстве сообщили, что с 16 июня текущего года введены в действие поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, в соответствии с которыми в статью 43 закона "О жилищных отношениях" вносятся дополнения, расширяющие функции председателя объединения собственников имущества (ОСИ). Таким образом Типовой устав объединения собственников имущества приведен в соответствие с действующим законом.

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