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В Казахстане увеличили число телеканалов, транслируемых нацоператором

В Казахстане увеличеили количество телеканалов, транслируемых нацоператором, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 11:34 Фото: pixabay
Министр культуры и информации приказом от 31 мая 2024 года внес изменения в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень  теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, изложен в новой редакции.

Так, в перечень теле-, радиоканалов, распространяемых посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане, вошли 30 каналов:

  • QAZAQSTAN
  • "Хабар HD"
  • 24KZ
  • BALAPAN
  • EL ARNA
  • Jibek joly
  • ABAI TV
  • "Первый канал Евразия"
  • Astana TV
  • QAZSPORT HD
  • "МИР"
  • КТК
  • НТК
  • Седьмой канал
  • 31 канал
  • Alatau
  • Almaty
  • ATAMEKEN BUSINESS
  • "Тұран ТВ"
  • "МИР 24"
  • Gakku Media
  • "Той Думан"
  • InSport
  • Sport Plus Kazakhstan
  • "Новое телевидение"
  • ТДК-42.

В Алматы – также 30 каналов:

  • QAZAQSTAN
  • "Хабар HD"
  • 24KZ
  • BALAPAN
  • EL ARNA
  • Jibek joly
  • ABAI TV
  • Первый канал Евразия
  • Almaty
  • QAZSPORT HD
  • "МИР"
  • Astana TV
  • КТК
  • НТК
  • Седьмой канал
  • 31 канал
  • Alatau
  • ATAMEKEN BUSINESS
  • "Тұран ТВ"
  • "МИР 24"
  • "Жетысу"
  • InSport
  • Sport Plus Kazakhstan
  • "Телекомпания MZ"
  • "ТДК-42"
  • "Новое телевидение".  

Ранее в этом списке находилось 26 телеканалов.

Также указана трансляция каналов по городам, областям и селам. В сельской местности, где, как правило, транслируется по 10-15 телеканалов, также произошло увеличение их количества.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2024 года.

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Лариса Черненко
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