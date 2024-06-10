В Казахстане увеличили число телеканалов, транслируемых нацоператором

Министр культуры и информации приказом от 31 мая 2024 года внес изменения в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, изложен в новой редакции.

Так, в перечень теле-, радиоканалов, распространяемых посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане, вошли 30 каналов:

QAZAQSTAN

"Хабар HD"

24KZ

BALAPAN

EL ARNA

Jibek joly

ABAI TV

"Первый канал Евразия"

Astana TV

QAZSPORT HD

"МИР"

КТК

НТК

Седьмой канал

31 канал

Alatau

Almaty

ATAMEKEN BUSINESS

"Тұран ТВ"

"МИР 24"

Gakku Media

"Той Думан"

InSport

Sport Plus Kazakhstan

"Новое телевидение"

ТДК-42.

В Алматы – также 30 каналов:

QAZAQSTAN

"Хабар HD"



24KZ



BALAPAN



EL ARNA



Jibek joly



ABAI TV



Первый канал Евразия



Almaty



QAZSPORT HD



"МИР"

Astana TV



КТК



НТК



Седьмой канал



31 канал



Alatau



ATAMEKEN BUSINESS



"Тұран ТВ"



"МИР 24"



"Жетысу"



InSport



Sport Plus Kazakhstan



"Телекомпания MZ"



"ТДК-42"



"Новое телевидение".

Ранее в этом списке находилось 26 телеканалов.

Также указана трансляция каналов по городам, областям и селам. В сельской местности, где, как правило, транслируется по 10-15 телеканалов, также произошло увеличение их количества.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2024 года.