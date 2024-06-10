В Казахстане увеличили число телеканалов, транслируемых нацоператором
Фото: pixabay
Министр культуры и информации приказом от 31 мая 2024 года внес изменения в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, изложен в новой редакции.
Так, в перечень теле-, радиоканалов, распространяемых посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане, вошли 30 каналов:
- QAZAQSTAN
- "Хабар HD"
- 24KZ
- BALAPAN
- EL ARNA
- Jibek joly
- ABAI TV
- "Первый канал Евразия"
- Astana TV
- QAZSPORT HD
- "МИР"
- КТК
- НТК
- Седьмой канал
- 31 канал
- Alatau
- Almaty
- ATAMEKEN BUSINESS
- "Тұран ТВ"
- "МИР 24"
- Gakku Media
- "Той Думан"
- InSport
- Sport Plus Kazakhstan
- "Новое телевидение"
- ТДК-42.
В Алматы – также 30 каналов:
- QAZAQSTAN
- "Хабар HD"
- 24KZ
- BALAPAN
- EL ARNA
- Jibek joly
- ABAI TV
- Первый канал Евразия
- Almaty
- QAZSPORT HD
- "МИР"
- Astana TV
- КТК
- НТК
- Седьмой канал
- 31 канал
- Alatau
- ATAMEKEN BUSINESS
- "Тұран ТВ"
- "МИР 24"
- "Жетысу"
- InSport
- Sport Plus Kazakhstan
- "Телекомпания MZ"
- "ТДК-42"
- "Новое телевидение".
Ранее в этом списке находилось 26 телеканалов.
Также указана трансляция каналов по городам, областям и селам. В сельской местности, где, как правило, транслируется по 10-15 телеканалов, также произошло увеличение их количества.
Приказ вводится в действие с 18 июня 2024 года.
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