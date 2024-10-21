В Казахстане изменят правила переселения внутренних мигрантов и кандасов
В Минтруда пояснили, что пакет поправок разработан с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.
В частности, предусматриваются следующие изменения:
- осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;
- расширение прав центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;
- закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;
- исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.
Вместе с тем предусматривается, что государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения будут автоматизированы с марта 2025 года.
Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.
"Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности", – отметили в Минтруда.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РК во время проверок выявила факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.