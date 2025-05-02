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Право

Новые предельные оптовые цены на газ установят в Казахстане с 1 июля 2025 года

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:29 Фото: pixabay
Подготовлен проект приказа министра энергетики, которым вносятся изменения в предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Корректировка предельных цен планируется с 1 июля 2025 года.

Как поясняют в Минэнерго, продолжающаяся газификация населения Казахстана, подключение энергетических и промышленных объектов повышает спрос на внутреннее потребление товарного газа.

"Установленные предельные оптовые цены на товарный газ остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создает риски дефицита. По прогнозам, при сохранении текущих цен риск дефицита газа станет критическим уже после 2026 года", - говорится в обосновании.

Указывается, что для избежания нехватки товарного газа и повышения инвестиционной привлекательности отрасли вносятся изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающую пересмотр предельных оптовых цен на внутреннем рынке.

"Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трех лет", - отмечают в Минэнерго.

При этом цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона, исходя из объективных региональных затрат на закупку, транспортировку и хранение товарного газа.

По прогнозным данным, потребление газа к 2028 году увеличится с 21,2 до 32,4 млрд м³. В этой связи возрастает вероятность дефицита товарного газа, что создает риски для энергетической безопасности страны.

В Минэнерго отмечают, что обоснованные предельные цены откроют возможности для строительства новых газоперерабатывающих заводов, модернизации действующих газопроводов и разработки новых месторождений.

Поэтапная корректировка также поможет устранить значительные диспропорции в оптовых ценах между регионами, что особенно важно в условиях единого газового рынка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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