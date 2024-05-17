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Законодательство РК

В Казахстане планируют страховать ответственность авиаперевозчиков при выполнении спасательных работ

В Казахстане планируют страховать ответственность авиаперевозчика при выполнении спасательных работ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 10:45 Фото: МЧС РК
Министерство транспорта разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений в Закон РК от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на низкий уровень гарантирования государством защиты имущественных интересов граждан в случае авиационных происшествий или инцидентов.

"Результаты проверок, проведенных Главной транспортной прокуратурой РК, показали, что при совершении полетов для оказания медицинской помощи населению (перевозка пациентов, специалистов), а также в целях поисковых и аварийно-спасательных работ или при выполнении иных авиационных работ, гражданская правовая ответственность перевозчика перед пассажирами не застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании", – говорится в обосновании.

Согласно законодательству, страхование обязательно только для перевозчиков, перевозящих физических лиц на основании проездных билетов.

В документе говорится о несогласованности норм законодательных актов, неравном положении пассажиров, перевозимых при коммерческих воздушных перевозках и физических лиц перевозимых при выполнении авиационных работ.

В связи с чем предлагается внести соответствующие изменения в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", а также повысить размеры страховой премии при осуществлении обязательного страхования ответственности перевозчика (воздушных судов).

В Минтранспорта считают, что это приведет к следующим плюсам:

  • охрана жизни и здоровья, защита имущественных интересов лиц, перевозимых на воздушном транспорте во время осуществления авиационных работ;
  • соблюдение законодательства "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации";
  • уменьшение финансовой нагрузки на эксплуатантов выполняющих авиационные работы (путем распределения размеров страховых выплат соразмерно количеству пассажирских мест на воздушных судах различных типов). 

Принять законопроект планируется до конца года, на введение регулирования планируется 60 дней со дня принятия закона.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июня.

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