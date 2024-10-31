Минздрав планирует разделить пакеты ГОБМП и ОСМС и решить финансовые проблемы: разработан документ

Минздрав разработал консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного медицинского страхования", сообщает Zakon.kz.

Проблемы в системе здравоохранения

Причиной разработки документа стали основные проблемы в системе здравоохранения:

Отсутствие четкого разделения между пакетами ГОБМП и ОСМС и дублирование медицинской помощи между пакетами. Несбалансированность текущего пакета медицинской помощи ГОБМП с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Недостаточная система мониторинга и контроля за предоставлением медицинских услуг способствует дублированию, так как пациенты могут получать одинаковые услуги за счет ГОБМП или ОСМС.

Также указывается на такую проблему, как недостаточное финансирование медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС:

Низкие процентные ставки взносов и отчислений на ОСМС (самые низкие среди стран, имеющих обязательное медицинское страхование).

Недостаточный охват населения в системе ОСМС (82,8% населения охвачены, более 3 млн человек все еще находятся вне системы).

Низкие тарифы на медицинские услуги, которые не покрывают некоторые виды расходов.

Кроме того, в Казахстане текущие расходы на здравоохранение на сегодняшний день составляют примерно 3,7% от ВВП, что значительно ниже показателей зарубежных стран и рекомендуемых ВОЗ, и ежегодно этот показатель снижается.

Прогнозируется ежегодное превышение расходов над поступлениями Фонда, так к концу 2030 года прогнозируется превышение на сумму в размере 297,2 млрд тенге.

В связи с чем и был разработан конкульсутивный документ, который предлагает пути решения указанных проблем.

Что предлагается

В частности, предлагается четкое разграничение пакетов медицинской помощи ГОБМП и ОСМС.

Оптимизация текущего пакета медицинской помощи ГОБМП с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

Так, к 2027 году все заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, и 7 групп социально значимых заболеваний, первичная медико-санитарная помощь предлагается перенести в пакет ОСМС.

В пакет ГОБМП в свою очередь будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкозаболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.

Предлагается к 2027 году оставить финансирование в рамках пакета ГОБМП на оказание медицинской помощи только при следующих социально значимых заболеваниях:

1. Туберкулез;

2. ВИЧ;

3. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

4. Злокачественные новообразования;

5. Психические, поведенческие расстройства;

6. Орфанные заболевания;

7. Острый инфаркт миокарда;

8. Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий (Инсульты).

В рамках ГОБМП с 2027 года специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме будет оказываться незахстрахованным в системе ОСМС лицам только при состояниях, угрожающих жизни.

Также в пакет ГОБМП будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкологические заболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.

Планируется, что к 2027 году всю медицинскую помощь при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению и социально значимых заболеваний (сверх ГОБМП), высокотехнологичную медицинскую помощь, а также ПМСП перенесут в пакет ОСМС

Таким образом, предлагается внести изменения в статьи 196 и 200 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", в части пересмотра и разграничения пакетов ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, планирутся повысить охват населения системой ОСМС путем возложения на местные исполнительные органы уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование за неработающих лиц, не отчисляющих обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящихся к категориям D и E социального благополучия, за исключением лиц, освобожденных от уплаты взносов, взносы за которых уплачиваются государством из республиканского бюджета.

Вместе с тем предусматривается увеличение объемов финансирования расходов на здравоохранение, финансирования медицинской помощи в системе ОСМС за счет:

Увеличения верхнего предела ежемесячного дохода (объекта), принимаемого для исчисления взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование с 10-кратного до 50-кратного минимального размера заработной платы. Поэтапного повышения ставок взносов государства.

Ожидаемые результаты

Ожидается, что предлагаемые меры позволят четко разделить пакеты ГОБМП и в системе ОСМС, а также приведут к:

Ясности и понятности гарантий государства по охране здоровья граждан.

Финансовой устойчивости системы здравоохранения.

Доступности качественной медицинской помощи, в том числе ранней профилактики заболеваний.

Росту показателей здоровья и увеличение продолжительности жизни населения.

Внедрению реальной страховой модели финансирования здравоохранения.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" планируется внести:

в государственные органы – в ноябре 2024 года;

в правительство – в декабре 2024 года;

в Мажилис Парламента – в январе 2025 года.

Также будут разработаны и утверждены подзаконные правовые акты.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие болезни могут исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи в Казахстане.