Министр сельского хозяйства приказом от 19 ноября 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на импорт средств защиты растений (пестицидов)", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым понятием:

Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг.

Уточняется, что ответственный работник услугодателя проверяет полноту представленных документов и сведений, содержащихся в них. При предоставлении полного пакета документов услугодатель рассматривает документы на соответствие требованиям законодательства и принимает решение о выдаче лицензии либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

При наличии оснований для отказа услугодатель направляет услугополучателю мотивированный отказ с указанием причин отказа.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Также правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания госуслуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или ином порядке.

Повторное представление заявления осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса оказания государственной услуги.

Процесс оказания государственной услуги приостанавливается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 9-2 Правил ( см. выше ), – до определения правопреемника соответствующего лица или назначения недееспособному лицу опекуна;

), – до определения правопреемника соответствующего лица или назначения недееспособному лицу опекуна; в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9-2 Правил, – до определения позиции государственным органом или вступления в законную силу судебного акта или решения вопроса в ином порядке, предусмотренном законодательством;

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 9-2 Правил, – до устранения выявленных недостатков.

При этом срок приостановления не должен превышать общий срок оказания государственной услуги, который составляет пять рабочих дней.

Также дополнено, что услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания.

Для устранения выявленных недостатков предусматривается один рабочий день, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса государственной услуги, услугодатель отказывает в приеме заявления.

При отказе в оказании государственной услуги услугодатель направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа в оказании государственной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя.

При устранении услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться повторно для получения государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 24 января 2027 года.