Изменились правила присуждения премий и грантов президента РК журналистам
В частности, уточняется, что премии присуждаются журналистам за значительный творческий вклад в освещение хода реализации масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, национальных проектов Республики Казахстан, ежегодных Посланий президента народу Казахстана, государственных программ.
Кроме того, премии журналистам присуждаются за:
- формирование казахстанского патриотизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в обществе;
- формирование демократической политической культуры и развитие институтов гражданского общества;
- развитие казахстанской журналистики, национальных средств массовой информации;
- укрепление позитивного имиджа государства в иностранных средствах массовой информации;
- инновационное развитие стилей и жанров журналистики.
Также внесены изменения в состав общественной комиссии. Теперь ее возглавляет советник президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан.
Состав Общественной комиссии ежегодно утверждается советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан. В состав Общественной комиссии входят представители средств массовой информации, творческих союзов, общественных объединений журналистов и заинтересованных государственных органов.
Ранее эта работа была возложена на руководителя Администрации президента РК, курирующего деятельность пресс-службы президента.
Вместе с тем дополнено, что в описаниях диплома и нагрудного знака лауреата премии, свидетельства обладателя гранта и Благодарности Президента РК в области средств массовой информации, утвержденных вышеназванным распоряжением:
- по всему тексту слова "Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев" заменены словами "Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев";
- изображение диплома лауреата Премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции;
- изображение свидетельства обладателя Гранта Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции;
- изображение Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции.
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа