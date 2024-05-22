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Законодательство РК

Изменились правила присуждения премий и грантов президента РК журналистам

Изменились правила присуждения президентской премий и грантов президента РК журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:30 Фото: primerminister.kz
Распоряжением президента РК от 15 мая 2024 года внесены изменения в Правила присуждения премий, вручения грантов и объявления Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что премии присуждаются журналистам за значительный творческий вклад в освещение хода реализации масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, национальных проектов Республики Казахстан, ежегодных Посланий президента народу Казахстана, государственных программ.

Кроме того, премии журналистам присуждаются за:

  • формирование казахстанского патриотизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в обществе;
  • формирование демократической политической культуры и развитие институтов гражданского общества;
  • развитие казахстанской журналистики, национальных средств массовой информации;
  • укрепление позитивного имиджа государства в иностранных средствах массовой информации;
  • инновационное развитие стилей и жанров журналистики.

Также внесены изменения в состав общественной комиссии. Теперь ее возглавляет советник президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

Состав Общественной комиссии ежегодно утверждается советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан. В состав Общественной комиссии входят представители средств массовой информации, творческих союзов, общественных объединений журналистов и заинтересованных государственных органов.

Ранее эта работа была возложена на руководителя Администрации президента РК, курирующего деятельность пресс-службы президента.

Вместе с тем дополнено, что в описаниях диплома и нагрудного знака лауреата премии, свидетельства обладателя гранта и Благодарности Президента РК в области средств массовой информации, утвержденных вышеназванным распоряжением:

  • по всему тексту слова "Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев" заменены словами "Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев";
  • изображение диплома лауреата Премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции;
  • изображение свидетельства обладателя Гранта Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции; 
  • изображение Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации изложено в новой редакции.


Изменения в награждаениях журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:30

Фото: скриншот документа


Изменения в награждаениях журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:30

Фото: скриншот документа


Изменения в награждаениях журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:30

Фото: скриншот документа


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