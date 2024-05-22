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Законодательство РК

Ужесточение ответственности: какие штрафы будут платить управляющие КСК и ОСИ в Казахстане

Ужесточение ответственности: какие штрафы будут платить управляющие ОСИ и КСК в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:58 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, какие штрафы хотят ввести для управляющих КСК и ОСИ в Казахстане по новому проекту закона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 22 мая, депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который установит единые требования к действующим КСК и ОСИ, а также ужесточит их ответственность.

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После депутат Екатерина Смышляева рассказала о том, какие штрафы предполагает новый проект закона для субъектов управления.

Так, в случае:

  • нарушения сроков открытия счетов (текущий, накопительный) штраф составит 50 МРП (184 600 тенге);
  • нарушения сроков предоставления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума – 50 МРП;
  • непредоставления совету ОСИ при смене формы управления или субъекта управления по акту приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума, необходимых для эксплуатации многоквартирного жилого дома, а также неподписание акта приема-передачи – 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее Zakon.kz подготовил материал о том, какая форма управления общедомовым имуществом лучше: ПК, ПКСК, КСК, ОСИ, простое товарищество или непосредственное управление собственниками квартир. Подробнее по ссылке.

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