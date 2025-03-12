Тарифы за услуги ОСИ и КСК хотят привязать к МРП

Депутат Екатерина Смышляева 12 марта 2025 года в Мажилисе озвучила, что в проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) хотят пересмотреть тарифы за обслуживание дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева подчеркнула, что в закон по вопросам ЖКХ вносятся конкретные типы сборов для жильцов: целевые и накопительные взносы.

"Сегодня тарифы утверждаются маслихатами. Маслихаты идут на этот шаг неохотно, потому что примешь большой тариф, избиратели спросят: почему принял такой тариф? Поэтому маслихаты годами либо тянут, либо принимают и потом несколько лет к нему не возвращаются, он не переутверждается. Содержать на такие тарифы дома очень тяжело. Мы понимаем, что помимо управления есть еще и сохранение жилищного фонда", – сказала депутат.

Она отметила, что по этой причине в проекте закона обсуждается привязка тарифа к МРП, чтобы он автоматически индексировался и маслихаты не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет.

"Кроме того, есть так называемые коэффициенты, которые привязаны к качеству жилья, то есть базовый тариф, есть коэффициент, например, старый дом, новый дом, дом с техническими обязанностями и так далее. Сейчас обсуждается момент, что эти коэффициенты должны входить сразу в минимальный тариф для дома и не голосоваться. Если жильцы что-то сервисное хотят сверху в этот тариф включить, то здесь уже будет происходить голосование за тариф. Сейчас над тарифом мы серьезно работаем", – озвучила Екатерина Смышляева.

По словам депутата, сейчас тарифы на обслуживание домов минимальные и утверждаются маслихатами — где-то это 50 тенге, 52 тенге или 57 тенге.





"По идее, тарифы должны пересматриваться ежегодно, ведь содержание жилищного фонда — важная задача. Если минимальный тариф не пересматривается, его повышение должно проходить через общее голосование и обязательно согласовываться с собранием жильцов. Соответственно, никто не может самовольно поднять тарифы. С другой стороны, есть риск, что управляющие компании могут резко завышать тарифы. На наш взгляд, привязка тарифа к МРП поможет избежать резкого скачка, ведь МРП растет плавно. Соответственно, тариф будет увеличиваться на несколько тенге, что не станет ощутимым ударом по бюджету казахстанцев, но при этом позволит справедливо собирать средства на содержание имущества", – сказала Смышляева.

Она подчеркнула, что эта норма в целом концептуально одобрена, и ожидаются обсуждения ко второму чтению.

Ранее депутаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.