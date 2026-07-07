В Казахстане вырастут цены на сигареты

Министерство финансов подготовило поправки в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект устанавливает минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Как поясняется, "в целях осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, содействия достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Республики Казахстан, увеличиваются минимальные розничные цены на табачные изделия".

На какую сумму вырастет цена, не сообщается.

Ожидаемым результатом является увеличение объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 июля.

Стоит отметить, что цены на сигареты повышаются примерно каждые полгода. С 1 января 2026 года минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком были установлены в 970 тенге.

С 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года их минимальная стоимость составляла 920 тенге.