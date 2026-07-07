#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Право

В Казахстане вырастут цены на сигареты

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, запрещено курить, знак запрета на курение, курильщик, курильщики, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:18 Фото: unsplash
Министерство финансов подготовило поправки в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект устанавливает минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Как поясняется, "в целях осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, содействия достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Республики Казахстан, увеличиваются минимальные розничные цены на табачные изделия".

На какую сумму вырастет цена, не сообщается.

Ожидаемым результатом является увеличение объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 июля.

Стоит отметить, что цены на сигареты повышаются примерно каждые полгода. С 1 января 2026 года минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком были установлены в 970 тенге.

С 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года их минимальная стоимость составляла 920 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года
17:29, 27 мая 2024
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года
Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы
08:48, 09 июля 2025
Минимальные розничные цены на сигареты увеличились в Казахстане
Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, запрещено курить, знак запрета на курение, курильщик, курильщики
13:30, 05 января 2026
В Казахстане подорожали сигареты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
17:34, Сегодня
"Бугимен вернулся": американский паблик бурно отреагировал на тренировку Шавката Рахмонова
Казахстанцы не вошли в ТОП-30 этапа Кубка мира по батутной гимнастике в Португалии
17:23, Сегодня
Казахстанцы не вошли в ТОП-30 этапа Кубка мира по батутной гимнастике в Португалии
Хамза Максатулы
17:10, Сегодня
Боксёр из Казахстана Максатулы стартовал на чемпионате Азии с нокаута
Бейбарыс Аширбай
17:00, Сегодня
Казахстанский боксёр Аширбай вышел в четвертьфинал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: