Социальная помощь нуждающимся гражданам будет оказываться через Госкорпорацию

Министерство труда подготовило проект поправок в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, сообщает Zakon.kz.

Назначение и получение социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами отдельным категориям нуждающихся граждан, будет организовано через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и портал "электронного правительства".

В соответствии с этим расширяется понятийный аппарат правил. Будет добавлен ряд новых терминов:

веб-портал "электронного правительства" – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

– информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме; уполномоченная организация по выплате социальной помощи – банки второго уровня, организации, имеющие лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальные подразделения акционерного общества "Казпочта";

– банки второго уровня, организации, имеющие лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальные подразделения акционерного общества "Казпочта"; АИС "Е-Собес" – автоматизированная информационная система "Е-Собес" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

– автоматизированная информационная система "Е-Собес" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; АИС "ЦБД" – автоматизированная информационная система "Централизованная база данных выплат пенсий и пособий" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

– автоматизированная информационная система "Централизованная база данных выплат пенсий и пособий" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) – юридическое лицо, создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан при уполномоченном государственном органе, обеспечивающее информационно-аналитическое сопровождение рынка труда, активных мер содействия занятости, методологическую поддержку служб занятости, развитие и сопровождение единой информационной системы социально-трудовой сферы.

Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся являются:

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

наличие социально значимого заболевания;

наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами в кратном отношении к прожиточному минимуму;

сиротство, отсутствие родительского попечения;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

Вносится уточнение, согласно которому социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в случаях причинения ущерба имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара оказывается по месту нахождения пострадавшего имущества.

Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается без истребования заявлений от получателей.

Категории получателей социальной помощи определяются МИО, после чего формируются их списки путем направления запроса в Государственную корпорацию либо иные организации.

Для получения социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан заявитель от себя или от имени семьи обращается в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи, акиму поселка, села, сельского округа или на портал с заявлениями.

Сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, сведения о регистрации по месту жительства, сведения о номере банковского счета, указанные в электронном заявлении заявителя получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организаций.

При обращении заявителя через портал уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) отправляется в автоматическом режиме посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя. Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.

Заявитель получает информацию о статусе оказания социальной помощи в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала.

Поправками расширяется перечень оснований для отказа в оказании социальной помощи:

выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;

отказа, уклонения заявителя от проведения обследования материального положения лица (семьи);

превышения размера среднедушевого дохода лица (семьи), установленного местными представительными органами порога для оказания социальной помощи;

отрицательного ответа уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания социальной помощи, а также отрицательного заключения экспертизы, исследования либо проверки;

отсутствия согласия заявителя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания социальной помощи;

представления заявителем неполного пакета документов в соответствии с законодательством РК и (или) документов с истекшим сроком действия;

получения из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления выплат, подачи заявления на назначение социальной помощи по данному основанию;

нахождения заявителя на полном государственном обеспечении.

Выплата социальной помощи производится за счет средств местных бюджетов уполномоченным органом по оказанию социальной помощи через Государственную корпорацию путем зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выплате социальной помощи.

Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на текущий финансовый год.

Помимо прочих оснований социальная помощь прекращается в случае выявления в отношении получателя социальной помощи лишения оснований на оказание социальной помощи.

При этом выплата социальной помощи прекращается с даты наступления указанных обстоятельств.

В Правила добавят новую главу, которой регламентирован порядок выплаты социальной помощи.

В частности, установлено, что для формирования категорий получателей на выплату социальной помощи к памятным датам и праздничным дням, уполномоченным органом по оказанию социальной помощи в АИС "Е-Собес" инициируется запрос в АИС "ЦБД" на получение данных граждан, являющихся (активных) получателями пенсий и пособий.

АИС "ЦБД", согласно запросу АИС "Е-Собес", формирует данные (активных) по получателям пенсий и пособий на назначение социальной помощи и направляет в АИС "Е-Собес" в следующем формате:

ИИН, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, код отделения, код выплаты, пол, адрес прописки, банковские реквизиты, номер телефона (при наличии), данные опекуна (для детей с инвалидностью до семи лет, дети с инвалидностью с семи до 18 лет – первой, второй, третьей групп).

Процесс осуществления выплаты социальной помощи через Государственную корпорацию инициируется уполномоченным органом по оказанию социальной помощи в АИС "Е-Собес" при подписании решения об оказания социальной помощи.

После подписания решения об оказании социальной помощи руководителем отдела уполномоченного органа по оказанию социальной помощи данные, содержащиеся в решении об оказании социальной помощи, автоматически передаются в АИС "ЦБД" для постановки на выплату.

После передачи данных статус в АИС "Е-Собес" автоматически переходит в статус "Отправлено в ЦБД".

На основании решений об оказании социальной помощи Государственная корпорация формирует потребность в бюджетных средствах на выплату социальной помощи:

по единовременным выплатам – ежедневно, за 10 дней до наступления памятной даты или праздничного дня;

по ежемесячным и ежеквартальным выплатам – к 20 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты.

После формирования потребности Государственная корпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на выплату социальной помощи в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение 2 рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на выплату социальной помощи перечисляет в Государственную корпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на выплату социальной помощи.

По заявкам, поступившим после 27 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи перечисляет в Государственную корпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на выплату социальной помощи не ранее 1 числа месяца выплаты.

При возврате суммы социальной помощи из банков второго уровня Государственная корпорация не позднее следующего рабочего дня после возврата направляет сведения о возврате в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи.

Государственная корпорация ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным:

подписывает с уполномоченным органом по оказанию социальной помощи акт сверки о поступивших трансфертах на выплату социальной помощи;

направляет в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи сведения по произведенным выплатам социальной помощи в разрезе банков второго уровня и АО "Казпочта".

Полноту, подлинность, достоверность, а также защиту передаваемых персональных данных обеспечивает сторона ИС (владелец сервиса), передающая информацию.

ЦРТР обеспечивает требования законодательства в сфере информатизации, информационной безопасности и неизменность сведений, сформированных пользователями информационных систем, и своевременность установлений форматно-логического контроля, а также подтверждение получения согласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных, в том числе посредством государственного сервиса "Контроль доступа к персональным данным" МЦРИАП РК.

В свою очередь Госкорпорация несет ответственность за правильность выбора кодов выплат пенсий и всех видов пособий, требуемых для формирования категорий получателей в случае наступления трудной жизненной ситуации, а также к памятным датам и праздничным дням.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи и Госкорпорация при оказании услуги обеспечивают соблюдение порядка и сроков, предусмотренных законами РК и иными нормативными правовыми актами.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня 2024 года.