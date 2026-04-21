В Казахстане изменили типовые правила оказания социальной помощи гражданам

Правительство постановлением от 31 марта 2026 года внесло поправки в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что социальная помощь предоставляется единовременно и (или) периодически (ежемесячно, ежеквартально, один раз в год), осуществляется с месяца обращения.

Перечни праздничных дней и памятных дат для оказания социальной помощи устанавливаются местными представительными органами по представлению МИО.

Также добавлены нормы, в которых говорится:

Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам устанавливается в размере не менее 2,5-кратного месячного расчетного показателя (что составляет 10 812,5 тенге в 2026 году) и назначается один раз в календарном году.

Также указывается, что при наличии нескольких оснований социальная помощь к праздничным дням и памятным датам назначается только по одному основанию.

Перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи, сроки обращения за социальной помощью отдельным категориям нуждающихся граждан устанавливаются МИО и утверждаются решениями местных представительных органов.

Сокращен перечень оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся:

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

наличие социально значимого заболевания;

наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами, в кратном отношении к прожиточному минимуму, устанавливаемому на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Напомним, ранее к таким основаниям также относились:

сиротство, отсутствие родительского попечения;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

При причинении ущерба имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара социальная помощь оказывается по месту нахождения пострадавшего имущества независимо от места регистрации его собственника.

Перечень видов помощи по вышеуказанным основаниям для оказания социальной помощи и (или) проведения обследований материально-бытового положения лица (семьи) утверждается местными представительными органами.

Специальные комиссии при вынесении заключения о необходимости оказания социальной помощи руководствуются утвержденным местными представительными органами перечнем оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся.

Для получения социальной помощи граждан-заявитель от себя или от имени семьи (или представитель по доверенности) обращается с письменным заявлением в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или к акиму поселка, села, сельского округа, или в Государственную корпорацию, или электронно на портал с заявлением.

При письменном обращении специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы (ИС) государственных органов или организаций через шлюз "электронное правительство".

При несоответствии либо отсутствии сведений в ИС заявителем к заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

сведения о доходах лица (членов семьи) (для получения социальной помощи, которая назначается независимо от доходов лица (членов семьи), сведения о доходах лица (членов семьи) не предоставляются);

один из нижеперечисленных документов, подтверждающих факт наличия оснований для отнесения к категории нуждающихся:

– документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

– документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

– документ, подтверждающий факт наличия социально значимого заболевания.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия заявителю выдается расписка об отказе в приеме заявления на оказание социальной помощи.

При обращении заявителя за социальной помощью электронно посредством портала запрос в ИС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При этом заявитель удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление и сведения, поступившие из ИС государственных органов или организаций.

Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на текущий финансовый год.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи переводит в Государственную корпорацию суммы социальной помощи.

Государственная корпорация перечисляет суммы социальной помощи, полученные от уполномоченного органа по оказанию социальной помощи, на банковские счета получателей социальной помощи.

Поправками установлено:

При исчислении и оказании социальной помощи все суммы, исчисленные в тиынах, подлежат округлению до одного тенге независимо от суммы тиынов.

Социальная помощь прекращается в случаях:

смерти получателя;

выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей административно-территориальной единицы;

направления получателя на проживание в центры оказания специальных социальных услуг;

выявления недостоверных сведений, представленных заявителем;

выявления сведений об утрате оснований на оказание социальной помощи.

На основании принятого уполномоченным органом решения об оказании социальной помощи Госкорпорация формирует потребность в бюджетных средствах на выплату социальной помощи:

по единовременным выплатам – ежедневно ;

; по ежемесячным и ежеквартальным выплатам – 27 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты.

После формирования потребности Госкорпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на выплату социальной помощи в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на выплату социальной помощи перечисляет в Госкорпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой.

По заявкам о суммах потребности на выплату социальной помощи, поступившим после 27 числа месяца, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи перечисляет денежные средства в Госкорпорацию после 1 числа следующего месяца.

Постановление вводится в действие с 28 апреля 2026 года.