В РК сократят формы статистической отчетности

Статистика, как известно, лжет. Однако в РК разработали новые подходы к накоплению и управлению информацией, чтобы данные по отраслям были более корректными. Или, как заявляют сами разработчики поправок в законодательство – "качественными". Как поменяется статистика, разбирался Zakon.kz.

Как было раньше? Главной структурой в Казахстане в плане цифровых компетенций являлось Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В то время как Бюро национальной статистики в составе Агентства по стратегическому планированию и реформам, хотя и работало с цифрами, к цифровизации отношения не имело. Просто размещало на своем сайте ту справочную информацию, которую ей традиционно предоставляли госорганы.

Так вот, теперь, в результате масштабной реформы – а именно, законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики и управления данными" – БНС АСПиР наряду с Минцифры становится "вторым цифровым драйвером" в развитии в РК цифрового мира.

Что конкретно изменится? Прежде каждое министерство или акимат сами предоставляли в БНС информацию: это делали т.н. дата-стюарды, состоявшие в структуре госорганов. Функция БНС сводилась лишь к приему, без проверки качества. Теперь же Бюро будет не просто собирать и размещать данные, но проверять их качество, валидность. Как минимум, по 4 критериям: точность, актуальность, достоверность, своевременность. БНС становится уполномоченным органом, который устанавливает достоверность данных (новый пп.14-3) в статью 4 АППК).

Заниматься этим будут люди под названием дата-контролеры, что важно, состоящие в штате Бюро (новый пп.4-1) в статью 1 Закона РК "О государственной статистике"). А именно, в РГП на ПХВ "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК". Вот команда этих квалифицированных специалистов и будет проводить аудит, сверяя полученные административные данные из того или иного госоргана с другими источниками.

Какие же это источники? Законопроектом вводится дополнительный источник данных – альтернативные данные (новый пп.3-2) в статью 1 Закона). Их производят частные поставщики: мобильные операторы, банки, субъекты естественных монополий, которые накапливают большой объем важной для государства информации.

Альтернативные данные будут предоставляться на основе соглашения сторон. Это добровольное взаимодействие, которое будет администрироваться Бюро национальной статистики.

Напомним, сегодня в казахстанской статистике используются только статистические данные и данные административных источников. И те, и другие формируется с большим участием человеческого фактора и весьма ограниченны. При этом огромные массивы автоматически накапливаемых данных не участвуют в анализе.

Мировая практика показывает, что для верификации сведений, повышения объективности аналитических выводов такие большие данные являются бесценным источником. В частности, использование альтернативных данных уже закреплено в законопроектах ряда передовых стран (Новая Зеландия, Литва).

Далее вся информация будет структурироваться по национальным регистрам – это еще одно новое понятие, которое вводится законопроектом (новый пп.22-1) в статью 1 Закона). Это своего рода ячейки, в которых будут содержаться эталонные, то есть стопроцентно достоверные данные по различным отраслям. Они, с учетом современных технологий сбора, будут цифровыми и обновляться автоматически. Сегодня уже проектируется 17 цифровых статистических регистров, обследованы базы данных государственных органов по сельскому хозяйству, промышленности, науке, образованию, здравоохранению, энергетики, финансам.

В результате реформ выиграют, разумеется, не только любознательные граждане, интересующиеся статистикой. Новый цифровой сервис под названием "Национальная справочная информация" позволит сократить формы статистической отчетности.

Напомним, их на сегодняшний день в Казахстане более 140. И за непредставление этих самых форм в срок или за некачественные сведения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. При правильной организации сбора информации эта повинность для предпринимателей (и не только) уйдет в прошлое.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что в Казахстане вносятся существенные поправки в законодательство, регулирующее вопросы статистики и управления данными. 29 мая 2024 года депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики и управления данными".