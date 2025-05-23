В Казахстане установили предельные цены на товарный газ с 1 июля 2025 года

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра энергетики от 21 мая 2025 года утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Предельная цена за тысячу кубических метров без учета НДС составила: Астана – 72 846 тенге;

Алматы – 76 686 тенге;

Шымкент – 71 122 тенге;

Акмолинская область – 72 846 тенге;

Актюбинская область – 54 933 тенге;

Алматинская область – 76 686 тенге;

Атырауская область – 41 993 тенге;

Западно-Казахстанская область – 55 365 тенге;

Жамбылская область – 70 639 тенге;

область Жетысу – 76 686 тенге;

Карагандинская область – 72 846 тенге;

Костанайская область – 62 951 тенге;

Кызылординская область – 59 179 тенге;

Мангистауская область – 57 649 тенге;

Туркестанская область – 71 122 тенге;

область Улытау – 72 846 тенге;

Восточно-Казахстанская область – 13 069 тенге. Указанные цены установлены на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

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