Изменились правила постановки на очередь в детский сад

Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок постановки на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, приема документов и зачисления детей в дошкольные организации (ДО), в которых размещается государственный образовательный заказ, независимо от видов, формы собственности и ведомственной подчиненности.

Уточняется, что государственная услуга "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации" оказывается управлениями образования городов республиканского значения и столицы, отделами образования районов, городов областного значения (услугодатель).

Для получения госуслуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка посредством веб-портала "цифрового правительства" или цифровых объектов подает заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом 9 в Требованиях к оказанию государственной услуги по постановке на очередь.

Для получения государственной услуги посредством портала и абонентского устройства сотовой связи используется абонентский номер сети сотовой связи, зарегистрированный в Базе мобильных граждан (БМГ) РК.

Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в ДО обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Заявление услугополучателя и подтверждение документов на получение места в ДО в первоочередном порядке путем интеграции с государственными цифровыми системами обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Заявления услугополучателей, поданных на общих основаниях, обрабатываются автоматически на момент подачи.

Услугодатель в АРМ подтверждает полноту и соответствие представленных документов услугополучателем.

После получения подтверждения в АРМ от услугодателя Единая база обрабатывает заявление по постановке на очередь в ДО и уведомляет услугополучателя об оказании государственной услуги по постановке на очередь с указанием даты и времени, номера очередности.

Кроме того, госуслуга по постановке на очередь оказывается проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя посредством цифровых систем услугодателя и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале "цифрового правительства", и включает в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по постановке на очередь;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также на сбор и обработку, в том числе доступ к персональным данным услугополучателя и персональным данным ребенка, на срок всего периода до получения результата оказания государственной услуги, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях оператору "цифрового правительства" и услугодателям, а также в Единый контакт-центр.

Для подачи заявления постановки на очередь в ДО учитывается возраст ребенка, не превышающий 6-ти лет до конца текущего календарного года (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

Указывается, что ребенок в день достижения 6-ти лет автоматически исключается из очереди (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

При отказе от места в ДО, полученного вне очереди или по первоочередному порядку, для выбора другой ДО услугополучатель становится в конец общей очереди.

При переводе услугополучателей, имеющих статус военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, государственной фельдъегерской службы на новое место службы в другую местность и смене места жительства, а также при ротировании, передислоцировании или перемещении в другой населенный пункт (за исключением назначения на должность по конкурсу) услугополучателю, имеющему статус государственного служащего, государственные услуги в сфере ДО оказываются вне очереди.

Услугополучатель, зачисленный на свободное место временного пребывания, возвращается в очередь по дате и времени постановки.

Услугополучатель отказывается от выданного направления по собственной инициативе в срок не позднее одних суток с момента выдачи направления; один раз продлевает срок действия направления дополнительно до 30 (тридцати) календарных дней в случае физической неспособности явиться в ДО в установленный срок с предоставлением подтверждающих документов.

Предусмотрено, что услугополучатель, подавший заявления и документы на нескольких детей одного года рождения в общую очередь, получает направления на всех детей в одну ДО при наличии в ней необходимого количества свободных мест в момент получения направления.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.