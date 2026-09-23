#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
447.85
513.46
5.31
Право

Изменились правила постановки на очередь в детский сад

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:01 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок постановки на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, приема документов и зачисления детей в дошкольные организации (ДО), в которых размещается государственный образовательный заказ, независимо от видов, формы собственности и ведомственной подчиненности.

Уточняется, что государственная услуга "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации" оказывается управлениями образования городов республиканского значения и столицы, отделами образования районов, городов областного значения (услугодатель).

Для получения госуслуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка посредством веб-портала "цифрового правительства" или цифровых объектов подает заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом 9 в Требованиях к оказанию государственной услуги по постановке на очередь.

Для получения государственной услуги посредством портала и абонентского устройства сотовой связи используется абонентский номер сети сотовой связи, зарегистрированный в Базе мобильных граждан (БМГ) РК.

Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в ДО обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Заявление услугополучателя и подтверждение документов на получение места в ДО в первоочередном порядке путем интеграции с государственными цифровыми системами обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Заявления услугополучателей, поданных на общих основаниях, обрабатываются автоматически на момент подачи.

Услугодатель в АРМ подтверждает полноту и соответствие представленных документов услугополучателем.

После получения подтверждения в АРМ от услугодателя Единая база обрабатывает заявление по постановке на очередь в ДО и уведомляет услугополучателя об оказании государственной услуги по постановке на очередь с указанием даты и времени, номера очередности.

Кроме того, госуслуга по постановке на очередь оказывается проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя посредством цифровых систем услугодателя и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале "цифрового правительства", и включает в себя:

  • отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по постановке на очередь;
  • получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также на сбор и обработку, в том числе доступ к персональным данным услугополучателя и персональным данным ребенка, на срок всего периода до получения результата оказания государственной услуги, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях оператору "цифрового правительства" и услугодателям, а также в Единый контакт-центр.

Для подачи заявления постановки на очередь в ДО учитывается возраст ребенка, не превышающий 6-ти лет до конца текущего календарного года (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

Указывается, что ребенок в день достижения 6-ти лет автоматически исключается из очереди (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

При отказе от места в ДО, полученного вне очереди или по первоочередному порядку, для выбора другой ДО услугополучатель становится в конец общей очереди.

При переводе услугополучателей, имеющих статус военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, государственной фельдъегерской службы на новое место службы в другую местность и смене места жительства, а также при ротировании, передислоцировании или перемещении в другой населенный пункт (за исключением назначения на должность по конкурсу) услугополучателю, имеющему статус государственного служащего, государственные услуги в сфере ДО оказываются вне очереди.

Услугополучатель, зачисленный на свободное место временного пребывания, возвращается в очередь по дате и времени постановки.

Услугополучатель отказывается от выданного направления по собственной инициативе в срок не позднее одних суток с момента выдачи направления; один раз продлевает срок действия направления дополнительно до 30 (тридцати) календарных дней в случае физической неспособности явиться в ДО в установленный срок с предоставлением подтверждающих документов.

Предусмотрено, что услугополучатель, подавший заявления и документы на нескольких детей одного года рождения в общую очередь, получает направления на всех детей в одну ДО при наличии в ней необходимого количества свободных мест в момент получения направления.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст
11:42, 05 июня 2024
Как поставить ребенка на очередь в детсад: обновленные правила
В Казахстане запустили пилотный проект по постановке на очередь в детские сады
15:06, 06 декабря 2023
В Казахстане запустили пилотный проект по постановке на очередь в детские сады
Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы
14:51, 18 сентября 2026
Госуслуги в сфере оборота наркотиков: что изменилось
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Саблист Артём Саркисян перед боем
16:20, Сегодня
Саблист Артём Саркисян высказался о своей бронзовой медали на Азиаде в Японии
Баскетболистка сборной Казахстана на Азиаде-2026
16:02, Сегодня
Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 победила Катар и вышла в плей-офф Азиады
Испанская академия и &quot;Жас Кыран&quot; заключили соглашение
16:00, Сегодня
Испанская академия и "Жас Кыран" заключили соглашение
Ушу-саньда
15:52, Сегодня
Казахстанский боец ушу-саньда Абдуллаев поборется за "золото" на Азиатских играх в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: