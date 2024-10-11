В Казахстане изменились правила обеспечения учебниками школ и интернатов

Приказом министра просвещения от 7 октября 2024 года внесены изменения в Правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Согласно правилам, учащиеся и воспитанники организаций образования предшкольной подготовки, начального, основного среднего, общего среднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные обеспечиваются учебниками, учебно-методическими комплексами, в том числе в электронной форме, в объеме, прогнозируемом органами образования на учебный год, за счет средств местных и республиканского бюджетов.

Обеспечение библиотечного фонда организаций образования учебниками, УМК, в том числе в электронной форме, осуществляется через каждые пять лет для уровней начального, основного среднего, общего среднего образования и через каждые шесть лет для организаций специального образования и ежегодным дозакупом необходимого количества учебников и УМК, в том числе в электронной форме, согласно контингенту обучающихся.

Организации образования ежегодно до 31 мая проводят инвентаризацию книжного фонда на предмет достаточности количества учебников и УМК на контингент обучающихся и выдают из книжного фонда учебники и УМК обучающимся на последующий учебный год.

В свою очередь местные исполнительные органы ежегодно до 30 сентября определяют прогнозное количество обучающихся и воспитанников в организациях образования на следующий учебный год с учетом контингента и на его основании формируют заявки на приобретение учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников, УМК, в том числе в электронной форме на предстоящий учебный год.

Издательства ежегодно не позднее 30 октября размещают на сайтах своих организаций предварительные прайс-листы на учебно-методический комплекс для предшкольной подготовки, учебник, УМК, в том числе в электронной форме для формирования бюджетной заявки местными исполнительными органами.

Министерство ежегодно до 28 марта утверждает Перечень и размещает его на своем сайте для ознакомления организаций образования и издательств.



В течение пяти рабочих дней после утверждения Перечня на сайтах издательств размещаются прайс-листы на учебно-методический комплекс для предшкольной подготовки, учебник, УМК, в том числе в электронной форме, включенные в Перечень.

После чего методические объединения организаций образования или педагоги организаций образования, в которых отсутствуют методические объединения, осуществляют выбор учебников и УМК, в том числе в электронной форме на предстоящий учебный год.

Местные исполнительные органы ежегодно до 10 мая заключают договоры с издательствами, осуществляющими выпуск учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК, на основании заявок организаций образования.

Кроме того, местные исполнительные органы ежегодно до 10 мая организуют проведение процедур государственных закупок по определению потенциальных поставщиков услуги по доставке учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК от издательств, осуществляющих выпуск учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК, до организаций образования..



Они же ежегодно до 1 августа организуют приобретение и доставку/подписку учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников, УМК, в том числе в электронной форме, организациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы предшкольной подготовки, начального, основного среднего, общего среднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, в объеме, прогнозируемом органами образования на предстоящий учебный год.

Приобретение ЭУ и ЭУМК в комплексе осуществляется подпиской на электронное учебное издание или на электронную платформу на один учебный год.

Использование ЭУ, ЭУМК осуществляется в онлайн-режиме или посредством приложений для работы на компьютерных и мобильных устройствах.

Местные исполнительные органы до 10 августа осуществляют распределение учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, согласно заявкам организаций образования.

Они также ежегодно направляют в министерство итоговую информацию об обеспеченности учебно-методическими комплексами для предшкольной подготовки, учебниками, УМК, в том числе в электронной форме, организаций образования к предстоящему учебному году до 10 августа и информацию об обеспеченности остальными частями учебников и УМК (при наличии) до 5 декабря.

Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования (РНП ЦЭСО) совместно с территориальными департаментами Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК проводит ежедекадный мониторинг в период с 1 июня по 10 сентября, в ходе которого местные исполнительные органы представляют сведения о доставке и подписке на электронные платформы, издательства – об отгрузке.

Предусматривается, что издательство заменяет учебно-методические комплексы для предшкольной подготовки, учебники и УМК, приобретенные местными исполнительными органами по договору о государственных закупках за счет собственных средств в случаях:

обнаружения полиграфического брака;

обнаружения ошибки (ошибок) или других недостатков, допущенных в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией.

При обнаружении полиграфического брака издательство осуществляет замену учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК с полиграфическим браком.

При обнаружении ошибок в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией издательство осуществляет замену всего тиража после устранения обнаруженных ошибок.

При обнаружении ошибок в ЭУ и ЭУМК в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией, издательство осуществляет устранение обнаруженных ошибок.

РНП ЦЭСО на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния школьных библиотек и процесса пополнения фондов школьных библиотек учебниками и УМК, художественной, научно-популярной и учебно-методической литературой, подписки на электронные платформы, по его результатам представляет рекомендации местным исполнительным органам.

Местные исполнительные органы при необходимости проводят перераспределение учебно-методических комплексов для предшкольной подготовки, учебников и УМК между организациями образования внутри района, города, области.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2024 года.

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