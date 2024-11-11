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Законодательство РК

Академия управления МВД создана в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства РК от 31 октября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан"", – говорится в документе.

Министерство внутренних дел определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении академии.

Установлено, что финансирование академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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