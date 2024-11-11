Академия управления МВД создана в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства РК от 31 октября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканское государственное учреждение "Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан"", – говорится в документе.
Министерство внутренних дел определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении академии.
Установлено, что финансирование академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript