Вырубка деревьев в населенных пунктах: внесены изменения в правила

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 18 ноября 2025 года внесены изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.

В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, – предусмотрены компенсационные посадки в стократном размере.

Размер вреда, причиненного растительному миру, исчисляется территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.