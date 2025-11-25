Вырубка деревьев в населенных пунктах: внесены изменения в правила
Фото: Zakon.kz
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 18 ноября 2025 года внесены изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.
В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, – предусмотрены компенсационные посадки в стократном размере.
Размер вреда, причиненного растительному миру, исчисляется территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа.
Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript