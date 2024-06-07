Какие пособия и выплаты получат специалисты, приехавшие работать в сельскую местность

МНЭ подготовило изменения в Правила предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, прибывшим для работы и проживания в сельской местности.

В частности, в правила добавлен пункт, устанавливающий следующие размеры мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты:

подъемное пособие в сумме, равной 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году);

социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит для специалистов, прибывших:

в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района в сумме, не превышающей 2500 МРП (9 230 000 тенге) ;

; в сельские населенные пункты в сумме, не превышающей 2000 МРП (7 384 000 тенге).

Предусматривается, что местный исполнительный орган района или города утверждает перечень востребованных специалистов ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала.

Также уточняется, что меры социальной поддержки предоставляются услугополучателям:

не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам (на момент рассмотрения документов, а также при отсутствии просрочки за последние два года более 90 календарных дней.

по специальностям, соответствующим перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления;

не имеющим жилья за последние два года со дня подачи заявления у специалиста, его (ее) супруги(а) и детей в районе (города областного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.

В правила также добавлено, что при предоставлении подъемного пособия специалисты должны представить справку о лицевом счете.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июня.



