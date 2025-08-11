#АЭС в Казахстане
Право

Изменился порядок выплат специалистам, приехавшим работать в сельскую местность

Тенге, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 08:40 Фото: Zakon.kz
МНЭ приказом от 4 августа 2025 года изменило Правила предоставления мер соцподдержки специалистам в области здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, спорта и АПК, госслужащим аппаратов акимов сел, поселков, прибывшим для работы в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

Теперь бюджетные кредиты предоставляются местным исполнительным органам областей посредством заключения кредитных договоров на следующих условиях:

  • с последующим предоставлением специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, для приобретения или строительства ими жилья в тенге сроком до 15 лет по ставке вознаграждения в размере 1% годовых.

Напомним, прежде эта ставка составляла 0,01% годовых.

Помимо этого, уточняется, что для получения мер соцподдержки у специалистов либо их родственников в течение последних двух лет до дня подачи заявления не должно быть на праве собственности жилища в районе (городе областного значения, городе районного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
