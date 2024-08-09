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Законодательство РК

Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы

Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 14:16 Фото: pixabay
Принято постановление правительства от 7 августа 2024 года "Об утверждении Соглашения между правительством РК и правительством Специального административного района Макао Китая о взаимном освобождении от визовых требований", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством РК и правительством специального административного района Макао КНР о взаимном освобождении от визовых требований, совершенное в Макао 9 апреля 2024 года", - говорится в документе. 

Соглашение предусматривает, что граждане РК, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории специального административного района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на его территории без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней.

Постоянные жители района Макао, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории РК, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории республики без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать также 14 календарных дней.

Казахстанцы, которые владеют проездными документами и намереваются въехать на территорию района Макао с целью работы, осуществления профессиональной деятельности, обучения и пребывания на период, превышающий срок, должны получить визу в компетентных органах согласно правовым нормам района Макао.

"Проездной документ" означает:

Для граждан Казахстана:

  • действительный дипломатический паспорт,
  • действительный служебный паспорт,
  • действительный паспорт гражданина РК.

Для постоянных жителей специального административного района Макао:

  •  действительный паспорт.  

Соглашение совершено в городе Макао 9 апреля 2024 года в двух экземплярах, каждый на казахском, китайском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

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