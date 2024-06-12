Выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане

Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

"Выдача прокатного удостоверения" на фильм является государственной услугой, которая оказывается через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz (портал).

В правила добавлено, что перед выдачей им прокатного удостоверения по письменному запросу уполномоченного органа в сфере кинематографии заявитель организовывает просмотр фильмов.

"Просмотр фильмов, выходящий в кинотеатральный прокат, осуществляется комиссией, созданной при уполномоченном органе в сфере кинематографии, состоящей из представителей уполномоченного органа, Администрации президента РК", – говорится в дополнении.



Как поясняется, такая норма вводится с целью регулирования и введения детального контроля на фильмы, выходящие в кинотеатральный прокат, а также принятия коллегиального решения по выдаче прокатного удостоверения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.