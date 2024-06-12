Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане

Выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 10:50 Фото: pixabay
Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

"Выдача прокатного удостоверения" на фильм является государственной услугой, которая оказывается через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz (портал).

В правила добавлено, что перед выдачей им прокатного удостоверения по письменному запросу уполномоченного органа в сфере кинематографии заявитель организовывает просмотр фильмов.

"Просмотр фильмов, выходящий в кинотеатральный прокат, осуществляется комиссией, созданной при уполномоченном органе в сфере кинематографии, состоящей из представителей уполномоченного органа, Администрации президента РК", – говорится в дополнении.

Как поясняется, такая норма вводится с целью регулирования и введения детального контроля на фильмы, выходящие в кинотеатральный прокат, а также принятия коллегиального решения по выдаче прокатного удостоверения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

Читайте также

Ученики средних классов, школа, школьники, школьный кабинет, ученики за партой, класс
Что изменили в правилах образовательного мониторинга
Обмен валют, табло в банке, Казахстан
Казахстанские банки обяжут размещать информацию о комиссиях на безналичные платежи и переводы
При обращении в банки и МФО на казахстанцев будут составлять электронный документ биометрической индентификации
При обращении в банки и МФО на казахстанцев будут составлять электронный документ биометрической идентификации
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Кино
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: