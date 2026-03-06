#Референдум-2026
Право

Изменились правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

люди в зале смотрят фильм, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 15:08 Фото: pexels
Приказом и.о. министра культуры и информации от 25 февраля 2026 года внесены изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения государственной услуги услугополучатель подает заявление с приложением документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача прокатного удостоверения на фильм" через веб-порталы "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz (Портал).

В перечне говорится, что, помимо заявления, нужны следующие документы:

  • электронные копии документов, подтверждающих право заявителя на фильм или его использование (к документам на иностранном языке прилагаются нотариально засвидетельствованные копии на казахском или русском языках);
  • аннотация фильма, содержащая информацию о фильме, с описанием всех имеющихся сцен для определения возрастной категории;
  • сведения о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в Республике Казахстан. Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся государственными цифровыми ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем – через шлюз "цифрового правительства".

Госуслуга оказывается бесплатно.

  • Уполномоченный орган в сфере кинематографии направляет информацию о порядке оказания государственной услуги и о внесенных изменениях и дополнениях в настоящие Правила в Единый контакт-центр, оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", а также услугодателям в течение трех рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, часть пунктов – 12 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
