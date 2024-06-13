Судебная реформа: Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией

Сейчас последнее слово в принятии судебного решения принадлежит Верховному суду. Это называется кассационная инстанция. Но поправками в законодательство ее предлагается перенести в специальные кассационные суды. Законопроект комментирует для Zakon.kz депутат Мажилиса РК Снежанна Имашева.

Изменения и дополнения в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК" вносятся довольно регулярно. Предпоследние были в 2023 году. Чем обусловлены последние?

Изменения в Конституционный закон направлены на исполнение поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Основная цель новой реформы – повысить эффективность каждой судебной инстанции. От этого зависит качество отправления правосудия и уровень доверия граждан к судам. По всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения и пересмотра судебных актов.

Сегодня, по сведениям Верховного суда, на коллегиальное рассмотрение передается всего 5% дел. Поэтому предварительное рассмотрение кассационных ходатайств будет упразднено. Дела в кассационной инстанции будут рассматриваться составом коллегии в количестве не менее трех судей с истребованием дела в устном судебном процессе с приглашением сторон.

Если из ВС функцию кассационной инстанции передадут, чем тогда будет заниматься Верховный суд? Сократится ли его штатная численность, которая прежде только увеличивалась и сейчас составляет 65 судей?

С созданием кассационных судов изменится и роль Верховного суда, который сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Штатная численность Верховного суда сократится до 35 судей.

"Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном суде в исключительных случаях, если они приняты местными и кассационными судами вразрез судебной практики либо в интересах развития права по представлению судьи Верховного суда". Снежанна Имашева

Предлагаемый новый механизм позволит безболезненно упразднить институт представления председателя Верховного суда.

По устному ответу сотрудников Судебной администрации ВС одной из функций ВС будет "пересмотр решений нижестоящих судов, если они приняты в разрез судебной практике". Не объясните ли читателям, о чем именно идет речь?

Единообразие судебной практики, характеризующееся едиными подходами к толкованию и применению судами норм права, достигается не только посредством принятия Верховным судом нормативных постановлений, разъясняющих вопросы судебной практики, но и в результате пересмотра судебных актов нижестоящих судов.

"Верховный суд не рассматривает дела по существу, а только проверяет, правильно ли к установленным фактам применен закон, не допущены ли процессуальные нарушения, связанные с формой судопроизводства, при этом он не входит в обсуждение фактических обстоятельств дела. К примеру, если по одинаковым обстоятельствам дела приняты противоположные решения, то Верховный суд своим постановлением исправит судебную ошибку, допущенную при применении норм права, и в этом случае целью и задачей такого производства будет являться направление судебной практики, обеспечивающей ее единообразие". Снежанна Имашева

Деятельность Верховного суда по пересмотру судебных актов направлена на обеспечение их законности, обоснованности и справедливости и имеет определяющее значение для формирования судебной практики.

Проверкой работы судьи (ненадлежащее исполнение обязанностей) занимается Судебное жюри. Теперь его состав планируется расширить. Почему? Связано ли это с какими-то изменениями в критериях оценки? Какие последствия будут наступать после вынесения оценки?

Сегодня судью можно привлечь к ответственности по двум основаниям: за грубое нарушение законности и за нарушение Кодекса судейской этики. По сведениям Верховного суда, за последние четыре года судами апелляционной и кассационной инстанций вынесено 1461 постановления с указанием о грубом нарушении закона (в среднем 365 постановлений в год).

Но передавать материалы в Судебное жюри или нет, решает пленарное заседание областного суда. В результате к ним попадает только 20-25%.

Проектом закона предлагается внедрить новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности. Материалы в Судебное жюри будут направляться напрямую.

Пленарное заседание областных судов и Верховного суда будут выражать мнение судейского сообщества о выявленном нарушении в форме рекомендации. Это повысит эффективность реагирования на нарушения законности со стороны судей.

"Чтобы новый механизм заработал, требуется расширение состава Судебного жюри путем увеличения числа действующих судей с шести до 13 человек (четверо судей районных судов, пятеро судей областного уровня и четверо судей Верховного суда). Общее число членов жюри составит 15 человек, в том числе два представителя общественности". Снежанна Имашева

Аналогично: какие изменения ждут другую структуру, оценивающую работу судей – Комиссию по качеству правосудия – и последствия ее решений?

Комиссия по качеству правосудия оценивает уровень квалификации судьи, в том числе как судья ведет судебный процесс, качество составления судебного акта. Комиссия состоит из семи судей из разных инстанций, имеющих свыше 20 лет стажа судейской деятельности и заслуженный авторитет в судейской среде. Решения принимаются большинством голосов.

Предлагается из девяти показателей оценки качества отправления правосудия оставить только пять.

Исключаются такие показатели, как:

внесудебная нагрузка (иная деятельность, кроме отправления правосудия, к примеру, координатор по СМИ, участие в разработке НПА и т. д.);

соблюдение судейской этики (изучение справок Комиссии по судейской этике);

жалобы на действия судьи (изучение информации, полученной от кадровой службы судов, СЖ, пленарных заседаний);

деловые качества судьи.

Предлагаемые к исключению показатели на самом деле уже проверяются Судебным жюри, Комиссией по судейской этике и не должны повторно учитываться при оценке.

Вопросы повышения качества работы судов и ее оценки являются одним из важных направлений совершенствования судебной деятельности. Институт оценки судей был переориентирован на повышение квалификации судей, качества отправления правосудия, оказания им помощи и получение обратной связи.

В настоящее время оценка судей впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. В последующем – через каждые пять лет.

"Практика проведения оценки показала, что за год молодые судьи не успевают наработать судебную практику для полноценной и объективной оценки профессиональных знаний и умений. Это связано с небольшим количеством рассмотренных ими судебных дел, а также циклом обжалования судебных актов в вышестоящие инстанции. В связи с этим предложено периодичность первичной оценки увеличить с одного года до трех лет". Снежанна Имашева

Верховным судом изучен международный опыт передовых зарубежных стран, более того, вопросы совершенствования института оценки, в том числе в части ее периодичности, обсуждались с международными экспертами. В большинстве стран континентальной Европы оценка судьи проводится раз в два-три года.

Будет ли определено законодательно, что такое "грубое нарушение законности"? Сейчас такой дефиниции в законе нет. Какие правовые последствия имеет такое нарушение для судьи сейчас и какие изменения предполагают поправки?

По рекомендации Конституционного суда в законопроекте предлагается законодательно закрепить понятие "грубое нарушение законности". Конституционный суд в своем постановлении указал, что основание привлечения судьи к ответственности предусматривает серьезные правовые последствия для судьи, поэтому содержание понятия "грубое нарушение законности" должно устанавливаться на уровне закона.

"Сейчас понятие грубого нарушения законности закрепляется в нормативном постановлении Верховного суда 1998 года. В Конституционном законе установлены основания к дисциплинарной ответственности, но не раскрывается понятие грубого нарушения законности". Снежанна Имашева

Факт грубого нарушения законности будет устанавливаться вышестоящей судебной инстанцией, отменившей или изменившей судебный акт. Факт грубого нарушения законности будет указываться в отдельном представлении, которое будет направлено в Судебное жюри для рассмотрения вопроса привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.