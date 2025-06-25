Принцип работы новых кассационных судов разъяснили в Верховном суде

С 1 июля 2025 года в Казахстане начнут функционировать так называемые кассационные суды. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала Zakon.kz, какая ответственность будет возложена на данную инстанцию.

– Скоро начнут работу кассационные суды. В чем отличие от работы кассационной инстанции, которой сейчас является Верховный суд?

– Как вы знаете, судебная система состоит из трех инстанций: первая, апелляционная и кассационная. Первые две инстанции работают по принципу сплошного рассмотрения дел, то есть когда каждое поступившее уголовное дело принимается судом и по нему выносится окончательное решение. Кассационная инстанция по уголовным делам в лице Верховного суда до настоящего времени принимала такое решение не по всем делам. Все ходатайства предварительно проходили отбор на наличие оснований для пересмотра судебных актов. Да, такое предварительное рассмотрение осуществлялось в составе трех судей и по итогам судебного заседания, но тем не менее сохранялась некая ограниченность полномочий суда. К примеру, рассматривая предварительно ходатайство одного осужденного, судьи, даже если видят нарушение прав другого осужденного, не вправе передавать дело на рассмотрение коллегии. Если же дело находится на "основной" коллегии, то суд вправе вносить коррективы по всем осужденным, улучшая их положение, вне зависимости от того, обжаловали они приговор или нет.

Именно для того, чтобы обеспечить полноценный доступ к правосудию, защитить права лиц, вовлеченных в сферу уголовного преследования, главой государства было инициировано создание самостоятельных кассационных судов. "Закон и порядок"! Этот принцип означает, что виновные лица должны нести ответственность, предусмотренную законом, а невиновные – не подвергаться незаконному осуждению. И только тщательная, сплошная проверка обстоятельств всех уголовных дел может обеспечить его исполнение.

– Возникает вопрос: почему не расширить Верховный суд и не сделать его полноценной кассационной инстанцией?

– Хороший вопрос. Объясню цифрами. Для работы кассационных судов сформирован штат в 90 судей – уголовный, гражданский и административные суды. Такое число необходимо для полноценного сплошного рассмотрения дел. В Верховном суде такого числа судей нет. Если посмотрите мировой опыт, то Верховные суды в таком количестве судей не работают. Там полномочия Верховного суда больше сосредоточены на совершенствовании судебной практики. Это очень важная часть работы. К большому сожалению, для нее не всегда есть время и силы. Знаю об этом не понаслышке. За год работы мы внесли в нормативные постановления Верховного суда, которые регулируют вопросы правоприменения, определенные коррективы. Но огромный пласт работы остается невыполненным. Есть пробелы законодательства, в судебной практике появляются новые вопросы.

После образования кассационных судов Верховный суд сможет качественнее подойти к решению назревших проблем. К примеру, на конец года мы запланировали кардинально переработать два нормативных постановления. Первое касается рассмотрения дел об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности. Так, растет число созданных финансовых пирамид. Необходимо разработать признаки, по которым их можно идентифицировать. Нужно ли производить вычеты при определении дохода от незаконной предпринимательской деятельности? И многие другие вопросы.

Второе нормативное постановление, которое нуждается в скорейшем совершенствовании, касается преступлений против половой неприкосновенности. Разграничение между насильственными действиями сексуального характера и развратными действиями. Квалификация по новой статье УК – приставание к несовершеннолетним. Эти вопросы предстоит разрешить.

Нормативные постановления дают ориентир не только для судей, но и адвокатов, органов уголовного преследования. Поэтому их качество влияет на всю систему правосудия.

– Чем еще будет заниматься Верховный суд?

– Верховный суд будет рассматривать уголовные дела при установлении нарушения единообразия судебной практики. Есть и другие основания. Когда лицо осуждено к пожизненному лишению свободы, если затронуты национальная безопасность и др.

Разумеется, Верховный суд будет продолжать анализировать вопросы санкционирования содержания под стражей. На сегодняшний день мы добились значительного прогресса в этом направлении. Доля удовлетворенных ходатайств о санкционировании в первом квартале текущего года снизилась до 65,8%, ранее эта цифра была 74,4%. Основным направлением останется анализ вопросов условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким видом.

– Справится ли кассационный суд с поставленными задачами?

– Конечно, нагрузка будет немалой. Это нужно понимать. Но тем не менее состав кассационных судов, уверена, будет формироваться из наиболее опытных судей, работавших в первой и апелляционной инстанциях. Направление судебной практики определялось Верховным судом на протяжении многих лет. Весь последний год мы направляли обзоры по итогам рассмотрения дел. За прошедший год и начало текущего года немало оправдательных приговоров судов первой и апелляционной инстанций было оставлено в силе. Это дела по обвинению в убийстве, мошенничестве, разбое и т.д. К примеру, не так давно согласились с оправданием по мошенничеству. Случай действительно вопиющий. Люди обвинялись только потому, что контрагенты, не выполнившие свои обязательства, написали заявления в правоохранительные органы. К сожалению, зачастую граждане, злоупотребляя своими правами, пытаясь уйти от ответственности или пропустив срок исковой давности, либо из неприязненных отношений обращаются в порядке уголовного судопроизводства. Суды в приведенном случае оправдали подсудимых, Верховный суд с этим согласился. Нередко поступают дела, связанные с причинением смерти по неосторожности. Несмотря на эмоциональные выступления потерпевшей стороны, суд обязан принять законное решение. Так, Верховным судом прекращено дело в отношении 15-летнего подростка по такому обвинению, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Отклонены ходатайства потерпевших об ужесточении наказания по аналогичным делам.

Немалая часть дел направлена на новое рассмотрение ввиду неполноты судебного следствия. Приведу пример. Подсудимые осуждены по обвинению в мошенничестве. При этом по делу имеются данные о том, что они возвращали часть денег, но потерпевшие зачли их в счет "процентов". Нужно понимать, что никаких процентов не может быть, если речь идет о преступлении. Необходимо установить, сколько получил подсудимый и сколько он вернул.

Верховным судом принято много решений о переквалификации действий осужденных, смягчении наказания. Есть решения и об ужесточении наказания. Я имею в виду лиц, ранее неоднократно судимых, не вставших на путь исправления и вновь совершающих преступления.

Главная цель работы кассации – не допустить осуждения невиновных. В то же время справедливое наказание для виновных – это тоже обязанность и задача суда.

Думаю, заданный тон работы будет продолжен вновь созданным кассационным судом.