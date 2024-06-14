Казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать вне конкурса в учебные заведения в МЧС

МЧС подготовило изменения и дополнения в Правила приема на обучение в специальное учебное заведение Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, реализующее образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что казахстанцы, изъявившие желание поступать в специальное учебное заведение МЧС, подают заявления в произвольной форме в кадровые службы Департаментов по чрезвычайным ситуациям своих областей и городов по месту прописки.

При этом добавлено, что лица из числа граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор, проводимый в период прохождения срочной воинской службы, и изъявивших желание поступать в специальное учебное заведение МЧС, не позднее одного года со дня увольнения со срочной воинской службы обращаются с заявлением в произвольной форме в кадровые службы ДЧС по месту прописки.

К заявлению прилагаются (в бумажном или электронном формате):

документы, подтверждающие наличие преимуществ, за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор;

сертификат Единого национального тестирования (ЕНТ), за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор;

сертификат о прохождении конкурсного отбора (для лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор).

Также в правила добавлено, что кандидаты на учебу из числа граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор, освобождаются от проверки физической подготовки.

При этом кандидаты на учебу из числа граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор, и признанные годными к учебе при предварительном и окончательном медицинском освидетельствовании, а также прошедшие обязательную специальную проверку, зачисляются в специальное учебное заведение МЧС вне конкурса, но в количестве, не превышающем 5% от ежегодной численности обучающихся в специальном учебном заведении МЧС.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.