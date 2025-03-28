Поступление в вузы МЧС на ускоренное обучение: внесены изменения

Приказом МЧС РК от 18 марта 2025 года внесены изменения в Правила приема на обучение в специальное учебное заведение Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, реализующее образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что кадровые службы по месту работы кандидата на обучение по образовательным программам с сокращенным сроком обучения формируют учебные дела и направляют в специальное учебное заведение МЧС до 1 июля года поступления.

Учебные дела содержат:

рапорт сотрудника (в произвольной форме);

личный листок по учету кадров по форме;

служебную характеристику с рекомендацией о направлении на обучение (в произвольной форме);

копию удостоверения личности;

копию документа об образовании;

сертификат ЕНТ, за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор;

шесть фотографий размером 3х4 см.

Указывается, что кандидаты на обучение по образовательным программам с сокращенным сроком проходят собеседование.

Собеседование проводится для проверки знаний Конституции РК, законов "О правоохранительной службе", "О гражданской защите", "О государственной службе Республики Казахстан", "О противодействии коррупции", Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.

Кандидаты на учебу из числа действующих сотрудников органов гражданской защиты (ОГЗ) освобождаются от медицинского освидетельствования и проверки физической подготовки.

Кандидаты на учебу из числа граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор, освобождаются от проверки физической подготовки.

Также говорится, что на основании данных, содержащихся в ведомостях по сдаче отдельных видов спортивных упражнений, составляется сводная ведомость по форме, которая представляется в приемную комиссию специального учебного заведения МЧС.

В сводной ведомости содержатся сведения о сдаче кандидатом нормативов по физической подготовке, которые доводятся до сведения кандидатов и вывешиваются на информационном стенде специального учебного заведения МЧС, а также размещаются на интернет-ресурсе специального учебного заведения МЧС в день сдачи кандидатом последнего норматива.

Зачисление в специальное учебное заведение МЧС на обучение по образовательным программам с сокращенным сроком производится по конкурсу по результатам собеседования.

Приказ вводится в действие с 7 апреля 2025 года.